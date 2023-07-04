«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге атаки.

Ранее 24-летний футболист неоднократно заявлял, что ему комфортнее всего играть слева в нападении.

Однако эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, который считается неприкасаемым в команде.