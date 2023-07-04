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«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции

4 июля 2023, 13:53
10

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге атаки.

Ранее 24-летний футболист неоднократно заявлял, что ему комфортнее всего играть слева в нападении.

Однако эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, который считается неприкасаемым в команде.

  • Мбаппе может перейти в «Реал» либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
  • У мадридцев проблемы с центрфорвардами после ухода Карима Бензема.
  • 22-летний Винисиус в прошлом сезоне забил 23 гола и сделал 21 ассист в 55 матчах.

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Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (10)
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DeStar
1688469023
да тупо будут меняться как это делали бэйл и роналду например, флангами менялись
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Snek
1688470584
Зачем ему вообще уходить в Реал? Типа Реал какой-то супер клуб или что? Да ПСЖ сейчас и богаче, и шансов на титулы больше имеет, ну просто к первой ЛЧ долго идут, но это не значит, что на клубе можно ставить крест.
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Maxi_7
1688474297
Сам виноват в принципе. Перешёл бы в прошлом году - дали бы любую позицию, номер, Винисиуса если нужно вообще в Бразилию в багажнике отправили бы... а так коль сейчас так хочешь в Реал, то уже будешь соглашаться на то, что будут предлагать или ищи другой супер клуб. Вариантов не особо много.
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Antoshka2015
1688485852
Если мбапе не придёт, то слив как в этом году, барса только сильнее а реал наоборот
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momwig_
1688495825
Да ладно. Пишут про такие бабки, и "мы не готовы предложить Вам место в Главном офисе". Фигня. Вини подвинется как миленький, он уже намекал, что Карим научил его всему, что нужно центрфорварду))
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