«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге атаки.
Ранее 24-летний футболист неоднократно заявлял, что ему комфортнее всего играть слева в нападении.
Однако эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, который считается неприкасаемым в команде.
- Мбаппе может перейти в «Реал» либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
- У мадридцев проблемы с центрфорвардами после ухода Карима Бензема.
- 22-летний Винисиус в прошлом сезоне забил 23 гола и сделал 21 ассист в 55 матчах.
Источник: AS