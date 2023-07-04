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    «Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге атаки.

    Ранее 24-летний футболист неоднократно заявлял, что ему комфортнее всего играть слева в нападении.

    Однако эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, который считается неприкасаемым в команде.

    • Мбаппе может перейти в «Реал» либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
    • У мадридцев проблемы с центрфорвардами после ухода Карима Бензема.
    • 22-летний Винисиус в прошлом сезоне забил 23 гола и сделал 21 ассист в 55 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2476

      Maxi_7 6 минут назад

      Сам виноват в принципе. Перешёл бы в прошлом году - дали бы любую позицию, номер, Винисиуса если нужно вообще в Бразилию в багажнике отправили бы... а так коль сейчас так хочешь в Реал, то уже будешь соглашаться на то, что будут предлагать или ищи другой супер клуб. Вариантов не особо много.

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      Рейтинг: +4520

      Snek 1 час назад

      Зачем ему вообще уходить в Реал? Типа Реал какой-то супер клуб или что? Да ПСЖ сейчас и богаче, и шансов на титулы больше имеет, ну просто к первой ЛЧ долго идут, но это не значит, что на клубе можно ставить крест.

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      Рейтинг: +29999

      JTherry > Snek 55 минут назад

      Реал - единственный супер-клуб, имеющий в своем активе несколько рекордных титулов - 14 кубков ЛЧ, 35 Кубков чемпиона Испании, 20 Кубков Испании, 5 Кубков клубного чемпиона мира, можно долго продолжать этот список, но не имеет смысла, Реал своими играми все доказал..! именно поэтому Мбаппе и собирается перейти в Реал, а не продолжать играть в лягушачьем клубе ни разу не державшем Кубок ЛЧ, даже с хвалёными Месси и Неймаром..!)

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      Рейтинг: +12573

      DeStar 1 час назад

      да тупо будут меняться как это делали бэйл и роналду например, флангами менялись

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