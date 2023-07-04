«Реал» не даст Мбаппе играть на любимой позиции

Сам виноват в принципе. Перешёл бы в прошлом году - дали бы любую позицию, номер, Винисиуса если нужно вообще в Бразилию в багажнике отправили бы... а так коль сейчас так хочешь в Реал, то уже будешь соглашаться на то, что будут предлагать или ищи другой супер клуб. Вариантов не особо много.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в случае перехода в «Реал» не будет играть на левом фланге атаки.
Ранее 24-летний футболист неоднократно заявлял, что ему комфортнее всего играть слева в нападении.
Однако эта позиция закреплена за Винисиусом Жуниором, который считается неприкасаемым в команде.
- Мбаппе может перейти в «Реал» либо этим летом за компенсацию, либо через год в качестве свободного агента.
- У мадридцев проблемы с центрфорвардами после ухода Карима Бензема.
- 22-летний Винисиус в прошлом сезоне забил 23 гола и сделал 21 ассист в 55 матчах.