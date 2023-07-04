Катарский бизнесмен объяснил, почему катарцы на самом деле фотографировали хорватскую болельщицу Ивану Кнолль

Ивана Кнолль стала самой горячей болельщицей ЧМ-2022. Она постоянно тревожила жителей Катара откровенными нарядами.

В какой-то момент по сети разлетелся кадр, на котором местные сами же фотографировали Кноль на стадионе:

Фото стало настолько вирусным, что о нем спросили даже известного арабского бизнесмена Мохаммеда Хассана Аль-Джефаири. Если катарцы были так возмущены нарядами девушки, зачем они ее фотографировали? Вот его ответ:

«Наши болельщики фотографировали Ивану Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета».