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    • Катарский бизнесмен объяснил, почему катарцы на самом деле фотографировали хорватскую болельщицу Ивану Кнолль

    Катарский бизнесмен объяснил, почему катарцы на самом деле фотографировали хорватскую болельщицу Ивану Кнолль

    Ивана Кнолль стала самой горячей болельщицей ЧМ-2022. Она постоянно тревожила жителей Катара откровенными нарядами.

    В какой-то момент по сети разлетелся кадр, на котором местные сами же фотографировали Кноль на стадионе:

    Фото стало настолько вирусным, что о нем спросили даже известного арабского бизнесмена Мохаммеда Хассана Аль-Джефаири. Если катарцы были так возмущены нарядами девушки, зачем они ее фотографировали? Вот его ответ:

    «Наши болельщики фотографировали Ивану Кнолль не потому, что она им нравится, а потому, что им не нравится, как она неподобающе одета».

    Источник: «Бомбардир»

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