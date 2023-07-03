Агент Миранчука сделал заявление о будущем российского полузащитника

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Да, Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора.

Что здесь необычного? Это очевидные вещи. Подготовка к сезону у «Аталанты» начинается через неделю.

Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», – сказал агент.