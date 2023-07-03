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    • Агент Миранчука сделал заявление о будущем российского полузащитника

    Агент Миранчука сделал заявление о будущем российского полузащитника

    Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    «Да, Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора.

    Что здесь необычного? Это очевидные вещи. Подготовка к сезону у «Аталанты» начинается через неделю.

    Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», – сказал агент.

    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • Сообщалось, что «Аталанта» требовала 12 млн евро за выкуп россиянина – стороны не договорились.
    • Новый претендент на хавбека – «Верона».

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    Источник: «РБ Спорт»

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