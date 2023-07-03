Агент Миранчука сделал заявление о будущем российского полузащитника

Вадим Шпинeв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.
«Да, Алексей начнет подготовку к новому сезону в «Аталанте» из расчета действующего трудового договора.
Что здесь необычного? Это очевидные вещи. Подготовка к сезону у «Аталанты» начинается через неделю.
Что касается будущего Алексея, то мы с партнерами договорились ничего не комментировать», – сказал агент.
- Миранчук играет в Италии с 2020 года.
- В прошедшем сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Сообщалось, что «Аталанта» требовала 12 млн евро за выкуп россиянина – стороны не договорились.
- Новый претендент на хавбека – «Верона».
Источник: «РБ Спорт»