Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером футболиста сборной Марокко

    «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером футболиста сборной Марокко

    «Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Фиорентины» Софианом Амрабатом.

    В трансфере опорного хавбека лично заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Они вместе работали в «Утрехте».

    Итальянский клуб готов продать игрока за сумму не менее 30 миллионов евро. Договоренности о трансфере пока нет.

    Зато «Юнайтед» уже согласовал условия личного контракта с Амрабатом, который в декабре дошел со сборной Марокко до полуфинала ЧМ-2022.

    На 26-летнего футболиста также претендуют «Барселона» и «Атлетико».

    Новости по теме
    «Милан» нашел замену для Тонали в «Манчестер Юнайтед»
    Маунт проходит медосмотр для перехода в «МЮ» из «Челси»
    В «МЮ» не осталось игроков, побеждавших в АПЛ с Фергюсоном 1
    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 