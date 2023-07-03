«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером футболиста сборной Марокко

«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Фиорентины» Софианом Амрабатом.

В трансфере опорного хавбека лично заинтересован главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. Они вместе работали в «Утрехте».

Итальянский клуб готов продать игрока за сумму не менее 30 миллионов евро. Договоренности о трансфере пока нет.

Зато «Юнайтед» уже согласовал условия личного контракта с Амрабатом, который в декабре дошел со сборной Марокко до полуфинала ЧМ-2022.

На 26-летнего футболиста также претендуют «Барселона» и «Атлетико».