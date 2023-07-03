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    • Евгения Медведева: «После съемок для Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети – это полу-OnlyFans»

    Евгения Медведева: «После съемок для Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети – это полу-OnlyFans»

    Фигуристка Евгения Медведева раскрыла свое отношение к откровенным фотосессиям. На шоу «Женский форум» девушка вспомнила, как снималась для журнала Maxim.

    – Они пришли к нам и сказали, что хотят фотосессию. В итоге решили, что будет более спортивная тематика: бассейн, купальник без кружев.

    – А ты бы могла так ногу задрать...

    – А я могу.

    – Тебе было комфортно?

    – Сначала мне было некомфортно, потому что это первые фотографии, которые попали в сеть, а посторонние люди увидели меня в купальнике. Обычно в Maxim приходят девушки, у которых уже все рассмотрели, а у меня такого не было. Я была зажата.

    Сделали максимально комфортную обстановку для меня, но после обложки Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети – это полу-OnlyFans. Я не понимаю, почему пишут, что проблема так сниматься в 22 года, мне же не 13 здесь.

    – А к тебе потом еще приходили какие-то журналы?

    – А они все закрылись.

    Источник: Sport24

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