Евгения Медведева: «После съемок для Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети – это полу-OnlyFans»

Фигуристка Евгения Медведева раскрыла свое отношение к откровенным фотосессиям. На шоу «Женский форум» девушка вспомнила, как снималась для журнала Maxim.

– Они пришли к нам и сказали, что хотят фотосессию. В итоге решили, что будет более спортивная тематика: бассейн, купальник без кружев.

– А ты бы могла так ногу задрать...

– А я могу.

– Тебе было комфортно?

– Сначала мне было некомфортно, потому что это первые фотографии, которые попали в сеть, а посторонние люди увидели меня в купальнике. Обычно в Maxim приходят девушки, у которых уже все рассмотрели, а у меня такого не было. Я была зажата.

Сделали максимально комфортную обстановку для меня, но после обложки Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети – это полу-OnlyFans. Я не понимаю, почему пишут, что проблема так сниматься в 22 года, мне же не 13 здесь.

– А к тебе потом еще приходили какие-то журналы?

– А они все закрылись.