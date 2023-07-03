Президент «Барсы» Лапорта прокомментировал допуск команды к еврокубкам

Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» избежала отстранения от участия в еврокубках.
Каталонской команде грозило наказание из-за так называемого «дела Негрейры».
«Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – заявил Лапорта.
- «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от клуба 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
Источник: Sport.es