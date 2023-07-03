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    • Президент «Барсы» Лапорта прокомментировал допуск команды к еврокубкам

    Президент «Барсы» Лапорта прокомментировал допуск команды к еврокубкам

    Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» избежала отстранения от участия в еврокубках.

    Каталонской команде грозило наказание из-за так называемого «дела Негрейры».

    «Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – заявил Лапорта.

    • «Барса» платила экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от клуба 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      JIEGEHDA 10 часов назад

      7.3 ляма евро за 17 лет ? Лол . Это же копейки на выходе . И тем более главному . А не самим судьям . )) Да там ни то что матч подкупить , там просто чтобы можно было привет передать платят столько )(

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