Президент «Барсы» Лапорта прокомментировал допуск команды к еврокубкам

Жоан Лапорта высказался о том, что «Барселона» избежала отстранения от участия в еврокубках.

Каталонской команде грозило наказание из-за так называемого «дела Негрейры».

«Мы довольны, потому что следователи УЕФА не увидели причин не допускать нас к соревнованиям», – заявил Лапорта.