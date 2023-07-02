Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменила ему в день свадьбы с лучшим другом – тоже бойцом UFC: «Хотите увидеть что-нибудь мерзкое?»

Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменяла ему с лучшим другом. И это случилось прямо на свадьбе.

«Хотите увидеть что-нибудь мерзкое? На фото моя «жена», читающая свадебную клятву моей дочери на нашей церемонии. Парень, держащий микрофон, был моим лучшим другом и партнером по команде. Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! У них были отношения на протяжении всего нашего брака. С Джиной Мазани», – написал в соцсетях боец наилегчайшей категории UFC Тим Эллиот.

Друг Эллиота Кевин Крум известен по выступлениям в UFC и Bellator. Джина Мазани все еще представляет промоушен.