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    • Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменила ему в день свадьбы с лучшим другом – тоже бойцом UFC: «Хотите увидеть что-нибудь мерзкое?»

    Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменила ему в день свадьбы с лучшим другом – тоже бойцом UFC: «Хотите увидеть что-нибудь мерзкое?»

    Боец UFC Тим Эллиот рассказал, что жена изменяла ему с лучшим другом. И это случилось прямо на свадьбе.

    «Хотите увидеть что-нибудь мерзкое? На фото моя «жена», читающая свадебную клятву моей дочери на нашей церемонии. Парень, держащий микрофон, был моим лучшим другом и партнером по команде. Моя жена изменила мне с ним в ту же ночь! У них были отношения на протяжении всего нашего брака. С Джиной Мазани», – написал в соцсетях боец наилегчайшей категории UFC Тим Эллиот.

    Друг Эллиота Кевин Крум известен по выступлениям в UFC и Bellator. Джина Мазани все еще представляет промоушен.

    Источник: Sports.ru

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    02.07.2023 12:52
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