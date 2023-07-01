50-летняя актриса призналась, что у нее был роман с Криштиану Роналду: «Он украл у меня много ночей сна»

50-летняя испанская актриса, певица, блогер Соня Монрой рассказала о романе с нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. У женщины более 667 тысяч подписчиков в соцсетях.

Сначала об отношениях Монрой и Роналду рассказала подруга испанки Йола Беррокаль в подкасте Puro Salseo.

«Мы начали разговаривать, и я заметила, что Криштиану Роналду и Соня флиртуют. После того как мы хорошо и весело поговорили, пришло время уходить. В этот момент они [Роналду и еще один футболист] сказали: «Ну, может быть, мы вместе сходим куда-нибудь потом». На следующий день я взяла телефон и увидела, что там было несколько сообщений: «Эй, мы здесь, ты где?» – передала Беррокаль.

После этого скандального заявления испанская ТВ-программа Socialite связалась с самой Монрой. Она призналась: «Криштиану Роналду украл у меня много ночей сна. Я очень любила его, но… это было невозможно, и эта история закончилась».