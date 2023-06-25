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    • Селюк: «На вечеринке после победы в ЛЧ руководители «Сити» говорили о снятом мною проклятии»

    Селюк: «На вечеринке после победы в ЛЧ руководители «Сити» говорили о снятом мною проклятии»

    Агент Дмитрий Селюк раскрыл детали чемпионской вечеринки «Манчестер Сити» после победы в Лиге чемпионов.

    • Селюк – экс-агент бывшего полузащитника манчестерцев Яя Туре.
    • «Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов.
    • В финале 10 июня был обыгран «Интер» (1:0).

    «У нас хорошие отношения с клубом. Поэтому, когда они вышли в финал, я получил приглашение на матч в Стамбуле. Мы смотрели игру вместе с приглашенными гостями клуба, а потом вместе поехали праздновать в отель. Немного подкачала турецкая сторона. Их организация оставляла желать лучшего, потому что к нам долго не могли подъехать наши машины от стадиона. В итоге пришлось ехать на такси, и все собрались на вечеринке в отеле только к трeм часам ночи. Поэтому многие уже были уставшими, я вообще хотел спать, но ради сына остался.

    При этом в клубе всe равно все были очень довольны. Футболисты праздновали и отмечали вместе со своими близкими, мой сын был рад оказаться в их компании и тоже отпраздновать исторический успех вместе с Эрлингом Холандом и другими звeздами. Кстати, Джек Грилиш там так не куролесил, как делал это после. Я же больше общался с моими старыми друзьями по «Барселоне». Это исполнительный директор клуба Ферран Сориано, спортивный директор Чики Бегиристайн и брат Пепа – Пере Гвардиола. Сам Пеп и шейх Мансур на этой вечеринке не присутствовали.

    Было весело, что руководители «Сити» – те же Чики и Сориано – называли меня шаманом. Они может и со смехом, но всe равно говорили про проклятие «Сити», которое в этом сезоне я после долгих лет снял. Можно долго шутить по этому поводу, но есть факты. Как только проклятие спало, «Манчестер Сити» взял требл. Фарт очень много значит в футболе. В прошлом году они к 90 минуте выигрывали у «Реала», но пропустили за две минуты два гола. Так что теперь всe сошлось. Ещe красиво, что клуб привeз в Стамбул Кубок Англии и трофей за победу в АПЛ. Так что мы видели всю коллекцию этого сезона воочию.

    «Сити» долго шeл к этому. Яя Туре был одним из первых звeздных игроков, кто пришeл в этот проект. Все удивлялись, что победитель Лиги чемпионов в составе «Барсы» едет в команду, которая просто рада оказаться в топ-4 в АПЛ. Но тогда у нас был разговор с председателем клуба Халдуном, и он сказал, что клуб рассчитывает выиграть Лигу чемпионов. Рад, что это получилось сделать у моих друзей, а я, скажем так, тоже приложил к этому свою руку», – сказал Селюк.

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    Источник: Metaratings

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