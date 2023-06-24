Агент Кокорина: «Александр возвращается в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего Александра Кокорина, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Александр сейчас возвращается в «Фиорентину». Он начнет сборы с клубом. Пока никаких новых вариантов нет.

Кокорин обсуждал с клубом свои взаимоотношения, пока он возвращается в Италию», – сказал агент.