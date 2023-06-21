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  • Кто стал новым генеральным директором «Спартака». Рассказываем об Олеге Малышеве

Кто стал новым генеральным директором «Спартака». Рассказываем об Олеге Малышеве

21 июня 2023, 23:30
10

17 июня мы написали текст о возможном уходе генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова:

В «Спартаке» будет перейстройка? Вероятно, скоро в клубе появится новый гендир

Уже 20 июня клуб подтвердил эту информацию и объявил о новом гендире. Им стал Олег Малышев.

Каким было официальное заявление «Спартака»

Вот текст с сайта клуба:

Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

Олег Малышев входит в Совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака».

Кто такой Олег Малышев

В сентябре 2022-го в «Спартаке» сменилась верхушка руководства. На должности председателя совета директоров оказался Александр Матыцын. От «Спартака» было такое заявление:

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов».

Таким образом, Малышев – не новая личность для «Спартака». Но чем он занимался вне клуба? Sports.ru пишет, что консалтинговая компания, о которой клуб писал в заявлении – PwC PricewaterhouseCoopers. Малышев же возглавлял ее спортивное направление и проработал до марта 2021 года. После этого Малышев стал управляющим партнером в консалтинговой компании из России OKS Labs.

OKS Labs в последнее время активно сотрудничала с российским футболом. Например, в ноябре-2021 «Ведомости» писали, что фирма помогала Ашоту Хачатурянцу в создании стратегии по развитию лиги. Уже в июне этого года журналист РБК Грант Гетадарян написал: «Глава РПЛ Александр Алаев, избранный на пост президента лиги в 2022 году, вместе с командой и OKS Lab, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, разработали проект стратегии развития Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу до 2027 года». Если коротко, лига внимательно проанализировала все минусы в последнее время и составила пошаговый план, как будет преодолевать трудности и усиливать популярность.

Еще Малышев был в наблюдательном совете Мосбиржи, из которой ушел в июле прошлого года.

Кажется, Малышев уже активно участвовал в жизни «Спартака»

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, ссылаясь на телеграм-каналы, близкие к «Спартаку», писал: «Заинтересованность в трансферах «Спартака» активно проявляет член совета директоров Олег Малышев. Также пульсируют слухи о вовлеченности в трансферную политику агента Абаскаля – Тима Мешедера. И в будущем такие истории точно скажутся на отношениях клуба с тренером, а также с его представителем. В итоге Эшуорт и Малышев избавились от Мележикова». Другой журналист «СЭ», Вячеслав Короткин, подтвердил в своей колонке версию о разногласиях между Мележиковым и Малышевым.

Телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА» писал, что в последние пару месяцев Малышев фактически занимался управлением клуба и курировал все его процессы – так что его официальное появление в «Спартаке» было ожидаемым событием. Эту историю подтверждает и «Чемпионат». Вот инсайд его журналиста Андрея Панкова:

«После вхождения в совет директоров влияние Малышева начало расти. Он активно принимал участие в жизни клуба, трансферах и принятии решений. Как говорят наши источники, из всех в совете директоров Малышев больше всех болеет за «Спартак». Новый гендиректор был единственным из членов совдира, кто действительно хотел стать главным в клубе. Для него, по словам наших источников, это дело всей жизни. Поэтому, когда было принято решение об уходе Мележикова, кандидатура Малышева была, по сути, единственной».

Фото: официальный сайт «Спартака», Stupnikov Aleksander/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1687333913
Как говорят наши источники, из всех в совете директоров Малышев больше всех болеет за «Спартак».... Ну ладно коли так, поглядим...
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Romeo 123
1687334258
А это не родственник малышевой которая всю страну лечила? Может и он спартак вылечит ?
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alefreddy
1687354684
был в активной работе клуба а воз и ныне там.Посмотрим сколько продержиться
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serglider
1687375929
Все есть! Финансисты, юристы, экономисты, бирживики и... один тренер по молодежи)))
Ответить
моэм
1687376477
Очередная , "активная" подготовка Спартака к сезону с широким освещением биографии НОВЫХ ЧИНОВНИКОВ и их славного жизненного пути ....тут не до пустяков , вроде цейтнота во времени в деле усиления линий защиты и нападения , ну и другой не стоящих внимания ФУТБОЛЬНОЙ работы , где ныне как говорится "конь не валялся" , хотя до старта меньше месяца .
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BRO_football
1687380498
Судя по тому как сейчас развивается Российская Премьер-лига, Олег Малышев весьма хреновый специалист
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Сам_себе_сказал
1687402438
Понятно, типок проявляет заинтересованность в трансферах. Значит скоро начнëтся возрождение Спартака
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cycahuh2023
1687438879
ну чего набросились, никого же не убил, не предал ?))))
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