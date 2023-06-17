В «Спартаке» будет перейстройка? Вероятно, скоро в клубе появится новый гендир

В середине июня появились первые инсайды о перестановках «Спартака». Тогда они касались в основном позиции гендиректора. Спустя несколько дней информации стало больше, выступил даже сам клуб. И от этого заявления стало понятно: в «Спартаке», кажется, совсем скоро начнется перестройка.

Что известно: от отставки гендира до ухода Пола Эшуорта

14 июня журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал: «Спартак» и генеральный директор Евгений Мележиков расторгли контракт по обоюдному согласию. Комментарий Карпова: «В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться». Тогда же Карпов добавил, что: а) Мележиков отказался от комментариев для него; б) Главный кандидат на его замену – Вадим Андреев из «Крыльев Советов». У «РБ Спорт» была другая информация: президентом «Спартака» станет Олег Малышев и назначит кандидата от «Лукойла».

Вячеслав Короткин из «Спорт-Экспресса» писал, что стороны не расторгнут контракт – у Мележикова был обычный трудовой договор, по которому он мог просто уволиться из клуба. Другой журналист «СЭ» Максим Алланазаров в тексте с инсайдами вокруг «Спартака» вспомнил о взаимоотношениях Мележикова и Эшуорта:«Сразу несколько источников, близких к «Спартаку», сообщали, что Эшуорт и Мележиков неоднократно жаловались на работу друг друга членам совета директоров. Надеюсь, никому не нужно объяснять, как личные конфликты на таком уровне могут сказаться на комплектовании состава?»

Алланазаров в своем тексте написал фразу «Эшуорт и Малышев [член совета директоров] избавились от Мележикова». Интересно, но совсем рядом с его материалом по времени летал инсайд Metaratings: если клуб в ближайшее время найдет нового спортивного директора, то попрощается еще и с Полом Эшуортом.

Дошло все до того, что с собственным заявлением после поднявшейся шумихи выступил и «Спартак»: «В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведет итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых – планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора».

В «Спартаке» за последние 10 лет было пять гендиров. Чем запомнился Мележиков?

Хронология генеральных директоров «Спартака», начиная с 2013 года:

• Роман Асхабадзе. Начал работу на должности в 2012-м и ушел из клуба в 2015-м. При нем «Спартак» так ни разу и не взял медали.

• Сергей Родионов. В «Спартаке» проработал с 2015-го по 2019-й, и, разумеется, главным хайлайтом его работы стало чемпионство в 2017 году.

• Томас Цорн (2019-2020). Слабые результаты «Спартака» и непонятные трансферы привели к быстрому расставанию с Цорном.

• Шамиль Газизов (2020). Отработал в «Спартаке» полгода, запомнился историями с Александром Кокориным и Остоном Уруновым. Спустя три года все еще судится со «Спартаком».

Евгений Мележиков занял должность гендиректора «Спартака» спустя некоторое время после ухода Газизова. Мележиков поработал с четырьмя тренерами: Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль. И все тренеры оставляли достаточно если не какие-то трофеи, то точно приятное впечатление благодаря каким-то локальным успехам.

При Мележикове «Спартак» дважды заканчивал чемпионат в топ-3 (серебро-2021/22 и бронза-2022/23) и впервые за 19 лет выиграл Кубок России. Про следующий сезон Мележиков говорил: «Я уже говорил и прошу вас понять разницу между целями и задачами. Цели у нас не меняются – это самые высокие места. Желательно золото. А задача – консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей».

Фото: официальный сайт «Спартака», телеграм-канал «Спартака»