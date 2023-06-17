Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» будет перейстройка? Вероятно, скоро в клубе появится новый гендир

В «Спартаке» будет перейстройка? Вероятно, скоро в клубе появится новый гендир

17 июня 2023, 23:45
26

В середине июня появились первые инсайды о перестановках «Спартака». Тогда они касались в основном позиции гендиректора. Спустя несколько дней информации стало больше, выступил даже сам клуб. И от этого заявления стало понятно: в «Спартаке», кажется, совсем скоро начнется перестройка.

Что известно: от отставки гендира до ухода Пола Эшуорта

14 июня журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал: «Спартак» и генеральный директор Евгений Мележиков расторгли контракт по обоюдному согласию. Комментарий Карпова: «В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться». Тогда же Карпов добавил, что: а) Мележиков отказался от комментариев для него; б) Главный кандидат на его замену – Вадим Андреев из «Крыльев Советов». У «РБ Спорт» была другая информация: президентом «Спартака» станет Олег Малышев и назначит кандидата от «Лукойла».

Вячеслав Короткин из «Спорт-Экспресса» писал, что стороны не расторгнут контракт – у Мележикова был обычный трудовой договор, по которому он мог просто уволиться из клуба. Другой журналист «СЭ» Максим Алланазаров в тексте с инсайдами вокруг «Спартака» вспомнил о взаимоотношениях Мележикова и Эшуорта:«Сразу несколько источников, близких к «Спартаку», сообщали, что Эшуорт и Мележиков неоднократно жаловались на работу друг друга членам совета директоров. Надеюсь, никому не нужно объяснять, как личные конфликты на таком уровне могут сказаться на комплектовании состава?»

Алланазаров в своем тексте написал фразу «Эшуорт и Малышев [член совета директоров] избавились от Мележикова». Интересно, но совсем рядом с его материалом по времени летал инсайд Metaratings: если клуб в ближайшее время найдет нового спортивного директора, то попрощается еще и с Полом Эшуортом.

Дошло все до того, что с собственным заявлением после поднявшейся шумихи выступил и «Спартак»: «В ближайшее время Совет директоров ФК «Спартак-Москва» подведет итоги сезона-2022/2023 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых – планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности. В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора».

В «Спартаке» за последние 10 лет было пять гендиров. Чем запомнился Мележиков?

Хронология генеральных директоров «Спартака», начиная с 2013 года:

Роман Асхабадзе. Начал работу на должности в 2012-м и ушел из клуба в 2015-м. При нем «Спартак» так ни разу и не взял медали.

Сергей Родионов. В «Спартаке» проработал с 2015-го по 2019-й, и, разумеется, главным хайлайтом его работы стало чемпионство в 2017 году.

Томас Цорн (2019-2020). Слабые результаты «Спартака» и непонятные трансферы привели к быстрому расставанию с Цорном.

Шамиль Газизов (2020). Отработал в «Спартаке» полгода, запомнился историями с Александром Кокориным и Остоном Уруновым. Спустя три года все еще судится со «Спартаком».

Евгений Мележиков занял должность гендиректора «Спартака» спустя некоторое время после ухода Газизова. Мележиков поработал с четырьмя тренерами: Доменико Тедеско, Руй Витория, Паоло Ваноли и Гильермо Абаскаль. И все тренеры оставляли достаточно если не какие-то трофеи, то точно приятное впечатление благодаря каким-то локальным успехам.

При Мележикове «Спартак» дважды заканчивал чемпионат в топ-3 (серебро-2021/22 и бронза-2022/23) и впервые за 19 лет выиграл Кубок России. Про следующий сезон Мележиков говорил: «Я уже говорил и прошу вас понять разницу между целями и задачами. Цели у нас не меняются – это самые высокие места. Желательно золото. А задача – консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей».

Фото: официальный сайт «Спартака», телеграм-канал «Спартака»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1686990903
"Мы ждем перемен" В. Цой
Ответить
alefreddy
1686992309
Для золота нужно хорошо усилиться и избавиться от балласта
Ответить
SLADE2019
1686993507
Федун - вице президент Лукойла, двадцать лет мучал (другого слова использовать не хочу) Спартак. Передал управление Лукойлу. С чего было ждать какого то улучшения? Говорил и говорю, футбольный клуб сделать и обеспечить его эффективное функционирование - это не нефтью торговать. Я не верил, что после Федуна, с такими хозяевами будет лучше. Надежда была, когда группа Альфа-капитал собиралась клуб купить. Сейчас надежды на качественное улучшение нет. Дай Бог ошибиться.
Ответить
paracetamol
1686994786
Гендир или новый ган.дон, поясните пожалста!
Ответить
Taps
1686995874
Бабу федуновскую назначьте !
Ответить
mihail200606
1687008329
Эти постоянно перестраиввются..толку нет..как,друзья,вы не садитесь, в музыканты не годитесь..
Ответить
Вомбат
1687020254
Бомбардир, ау! убери лишний "й" из заголовка.
Ответить
"supermax"
1687022921
шо, опять?
Ответить
derrik2000
1687029528
Вспомнил анекдот. "Конец 20-х прошлого века. Селяне собрались на сход, чтобы принять решение о создании колхоза. Естественно, почти все "ЗА". Уполномоченный из города ведёт этот сход-собрание. Встал вопрос: а КАК назвать этот новый колхоз? Несколько часов стоят-сидят, а никакое название не нравится. Уполномоченный уже устал, смотрит вяло на селян, почти спит. Тут слово взял дед Андрон: Д.А. - А давайте назовём колхоз имени Рабиндраната Тагора! Упол. (оживляется, сон как рукой сняло) - А почему Вы, дедушка, предлагаете назвать колхоз именем великого свободолюбивого индийского поэта? Д.А. - А уж больно на едрить твоюмать похоже"
Ответить
zigbert
1687090785
Главное не рубить сплеча. У Мележикова не такие уж и плохие достижения. Пожалуй только Родионов может похвастаться чемпионством. Лукойл оплачивает все услуги поэтому он заинтересован в отдаче. К сожалению мы мало знаем людей из высшего руководства Спартака. Хорошо ли они разбираются в футболе и главное есть ли желание улучшить игру клуба.
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
3
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
2
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
8
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
5
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
21
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
13
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
5
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
21
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
13
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
8
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
8
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+