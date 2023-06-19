В Нидерландах дали совет Промесу, как избежать тюрьмы

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы.
Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, – это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», – сказал Каптейнс.
Источник: «Спорт-Экспресс»