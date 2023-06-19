Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Нидерландах дали совет Промесу, как избежать тюрьмы

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Он имеет право подать апелляцию. Я не думаю, что шансы на успех очень велики. Доказательства неопровержимы.

    Лучшее, что он может сделать, чтобы избежать тюрьмы, – это остаться в России. Когда он приедет в Нидерланды или отправится в страну, у которой есть договор с Нидерландами, он будет арестован», – сказал Каптейнс.

    Новости по теме
    Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ
    Канчельскис призвал «Спартак» встать на защиту Промеса, которого приговорили к тюрьме 2
    Алдонин – о Промесе: «Как «Спартак» может защищать преступника?» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18660

      NewLife 2 часа назад

      "Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято», – сказал Малевич." (адвокат Антохи)
      Ерун Каптейнс (лучше подходит имя "врун") не тряси монистой раньше времени из своей газетенки.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20440

      Cleaner > NewLife 2 часа назад

      Спартачи, объясните мне, почему вы так усердно выгораживаете обыкновенного уголовника. Ударил ножом брата(!), отвечай за поступок. Что не так то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18660

      NewLife > Cleaner 2 часа назад

      Ты читать умеешь, или только ржать ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +130

      baden1969 > Cleaner 1 час назад

      Потому что он играет в Спартаке. Если бы он играл в Зените, то был бы сумасшедший вой о том, что вот каких людей воспитывают в газпромовском клубе, что приютили уголовника и т.д.
      А в данной ситуации "это другое..., ждем окончательного решения..."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1313

      mama1991 > Cleaner 1 час назад

      ты лично это видел?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 