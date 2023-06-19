Модрич: «Я четко определился со своим будущим»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о будущем в сборной Хорватии.

«Я четко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», – заявил 37-летний футболист после поражения в финале Лиги наций.

Модрич выступает за сборную с 2006 года.

Он провел 166 матчей, забил 24 гола и сделал 27 ассистов.

Хорват не выиграл с национальной командой ни одного трофея, поучаствовав в финалах ЧМ-2018 и Лиги наций-2023.

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