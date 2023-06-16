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    • Отбор Евро-2024. Армения благодаря ассистам игроков РПЛ победила Уэльс (4:2), Турция вырвала 3 очка в Латвии (3:2)

    Отбор Евро-2024. Армения благодаря ассистам игроков РПЛ победила Уэльс (4:2), Турция вырвала 3 очка в Латвии (3:2)

    Сборная Армении в третьем туре отбора Евро-2024 победила в гостях Уэльс. У Наира Тикнизяна («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар») голевые пасы.

    Также в основе Армении вышел защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян.

    В другой встрече группы Турция вырвала победу над Латвией.

    Отбор Евро-2024. Группа D. 3-й тур

    Уэльс – Армения – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Джеймс, 10; 1:1 – Зелараян, 19; 1:2 – Ранос, 30; 1:3 – Ранос, 66; 2:3 – Уилсон, 72; 2:4 – Зелараян, 75.

    Удаления: Мур, 78 – нет.

    Латвия – Турция – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бардакчи, 22; 1:1 – Эмсис, 51; 1:2 – Ундер, 61; 2:2 – Тоберс, 90+4; 2:3 – Кахведжи, 90+5.

    Удаления: Эмсис, 83 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.06.2023 23:59
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