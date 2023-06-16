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  • Отбор Евро-2024. Армения благодаря ассистам игроков РПЛ победила Уэльс (4:2), Турция вырвала 3 очка в Латвии (3:2)

Отбор Евро-2024. Армения благодаря ассистам игроков РПЛ победила Уэльс (4:2), Турция вырвала 3 очка в Латвии (3:2)

16 июня 2023, 23:59
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Сборная Армении в третьем туре отбора Евро-2024 победила в гостях Уэльс. У Наира Тикнизяна («Локомотив») и Эдуарда Сперцяна («Краснодар») голевые пасы.

Также в основе Армении вышел защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян.

В другой встрече группы Турция вырвала победу над Латвией.

Отбор Евро-2024. Группа D. 3-й тур

Уэльс – Армения – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Джеймс, 10; 1:1 – Зелараян, 19; 1:2 – Ранос, 30; 1:3 – Ранос, 66; 2:3 – Уилсон, 72; 2:4 – Зелараян, 75.

Удаления: Мур, 78 – нет.

Латвия – Турция – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Бардакчи, 22; 1:1 – Эмсис, 51; 1:2 – Ундер, 61; 2:2 – Тоберс, 90+4; 2:3 – Кахведжи, 90+5.

Удаления: Эмсис, 83 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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Отбор ЧЕ-2024 Россия. Премьер-лига Армения Уэльс Турция Латвия
Комментарии (3)
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diemens74
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Армения отличный матч провела, голы - загляденье. Вратарь Уэльса был статистом.
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