Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время финального матча НБА

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь столкнулся с проблемами с законом.

Его обвинили в изнасиловании женщины во время четвертого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

По словам адвоката предполагаемой жертвы, Макгрегор совершил насильственные действия в мужском туалете.

Потерпевшая утверждает, что спортсмен остался с ней тет-а-тет в результате сговора с охраной.

«Конор вышел из кабинки для инвалидов и засунул язык в рот жертвы, агрессивно целуя ее. Макгрегор принуждал женщину к оральному сексу, но прежде схватил и прижал к стене, пытаясь обездвижить», – описал произошедшее источник.

Женщина отбилась от ирландского бойца и сбежала, после чего обратилась в полицию.

При этом она готова урегулировать конфликт в досудебном порядке. Представители Конора заявили, что обвинения ложны.