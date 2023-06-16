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    • Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время финального матча НБА

    Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины во время финального матча НБА

    Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь столкнулся с проблемами с законом.

    Его обвинили в изнасиловании женщины во время четвертого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером».

    По словам адвоката предполагаемой жертвы, Макгрегор совершил насильственные действия в мужском туалете.

    Потерпевшая утверждает, что спортсмен остался с ней тет-а-тет в результате сговора с охраной.

    «Конор вышел из кабинки для инвалидов и засунул язык в рот жертвы, агрессивно целуя ее. Макгрегор принуждал женщину к оральному сексу, но прежде схватил и прижал к стене, пытаясь обездвижить», – описал произошедшее источник.

    Женщина отбилась от ирландского бойца и сбежала, после чего обратилась в полицию.

    При этом она готова урегулировать конфликт в досудебном порядке. Представители Конора заявили, что обвинения ложны.

    Источник: TMZ

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    Сегодня, 17:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2244

      Bozigit 7 минут назад

      Минус один балл

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      Рейтинг: +6378

      subbotaspartak 10 минут назад

      Эту новость нам отфутболили?

      0
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      Рейтинг: +7122

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Отбилась от Макгрегора? Сильно. Если будет выступать я приду смотреть. Как пел Высоцкий

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      Рейтинг: +753

      99-й 37 минут назад

      А какого она в мужском туалете то забыла?

      0
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      Рейтинг: +28

      katowins > 99-й 29 минут назад

      Так там теперь нет разделения, а то пришлось бы отдельно делать для человека который позиционирует себя как олень)))

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