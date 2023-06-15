Лига Ставок – официальный букмекер Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего»

15 июня 2023 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума букмекерская компания «Лига Ставок» и Автономная некоммерческая организация «Агентство Развития Компьютерного и иных видов Спорта» подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках соглашения «Лига Ставок» получила эксклюзивный статус официального букмекера Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

Целью долгосрочного сотрудничества является развитие турнира «Игры Будущего» в Казани в 2024 году, а также дальнейшее продвижение и популяризация глобального фиджитал-движения. Партнеры договорились оказывать всестороннюю поддержку и содействие турниру, проводить совместные мероприятия в России и на территории других стран, создавать новые продукты и проекты, связанные с фиджитал-движением.

«Мы приветствуем компанию «Лига Ставок» в нашей большой фиджитал-вселенной! С момента объявления столицы первых «Игр Будущего» прошел ровно год. За это время мы проделали большой путь по разработке нашей технологической платформы, приглашению спортсменов из десятков стран и проведению первых в мире соревнований в концепции фиджитал. Все это дает нам право заявлять, что мы создали уникальные возможности для наших текущих и будущих партнеров, которые смогут выйти на новый уровень интегрированности в спортивные мероприятия нового формата, за которым – как мы абсолютно уверены – будущее всего мирового спорта! Все эти возможности они смогут протестировать на Фиджитал Играх, в рамках которых мы опробуем инновационные соревновательные дисциплины», – сказал Игорь Столяров, руководитель проекта «Игры Будущего».

«Лига Ставок» – высокотехнологичная и инновационная компания. Именно поэтому мы приняли решение присоединиться к уникальному проекту «Игры Будущего», стать причастными к зарождению спорта будущего. Мы всегда выступаем за всестороннюю поддержку российского спорта, в том числе за развитие новых форматов и направлений. Мы верим, что Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» станет беспрецедентным проектом в истории мирового спорта и готовы оказывать содействие Правительству РФ на всех этапах становления фиджитал-движения. Сегодня мы делаем ставку на технологии будущего, которые уже завтра станут неотъемлемой частью жизни спортивных болельщиков во всем мире!» – заявил Юрий Красовский, президент БК «Лига Ставок».

Об «Играх Будущего»

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с февраля по март 2024 года, примут участие 256 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 16 инновационных дисциплинах. Соревнования будут поделены на 5 категорий или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд для наиболее успешных команд и отдельных участников соревнований.

Об Автономной некоммерческой организации «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» (АРКИВС)

АНО «АРКИВС» некоммерческая организация, которая создана для продвижения и популяризации игровой индустрии будущего посредством фиджитал-спорта. АНО «АРКИВС» является единственным правообладателем бренда Игры Будущего и Фиджитал-спорта. АНО «АРКИВС» создает инновационные фиджитал-дисциплины и продвигает ключевые идеалы и ценности нового движения.

О компании «Лига Ставок»

«Лига Ставок» – российская букмекерская компания, основанная в 2008 году. Деятельность компании направлена на развитие букмекерского бизнеса в России, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений.Компания развивает многолетнее партнерство с ведущими спортивными организациями страны: является официальным партнером Федерации хоккея России, официальным партнером сборной России по хоккею, официальным спонсором чемпионата мира по хоккею, генеральным партнером Федерации бокса России, а также официальным партнером Благотворительного фонда «Созвездие Добра».«Лига Ставок» входит в ТОП-500 крупнейших российских компаний, в топ Национального рейтинга букмекеров, является лауреатом престижных премий в области спорта.

Подробнее о турнире можно узнать в официальных каналах «Игр Будущего»: