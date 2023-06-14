Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Акинфеев только во время матча узнал, что в кубковом Суперфинале нет дополнительного времени

    Акинфеев только во время матча узнал, что в кубковом Суперфинале нет дополнительного времени

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был удивлен во время кубкового Суперфинала против «Краснодара» (1:1, 6:5 по пенальти), когда после основного времени сразу началась серия пенальти.

    – Что вы чувствовали перед серией пенальти? Хотя вам к ним не привыкать…

    – Во-первых, конечно, хотелось решить всe в основное время. Тем более, если есть хотя бы один шансик, момент, то надо его реализовывать, как я уже сказал про Федю Чалова. А с другой стороны, если честно, я по своей глупости даже не знал, какой именно формат будет. Я думал, что до финала команды сразу бьют пенальти, а в финале всe-таки будет дополнительное время. И когда я услышал, как диктор объявил, что сейчас сразу будет серия пенальти, немножко удивился.

    • Для Акинфеева это 7-й Кубок России.
    • ЦСКА не брал этот трофей 10 лет.
    • Акинфеев всю карьеру в ЦСКА.

    Новости по теме
    Акинфеев: «Второе место и Кубок – потолок ЦСКА на данную секунду» 2
    Акинфеев сделал выбор между победой в Кубке России и выходом в полуфинал ЧМ 1
    Акинфеев объяснил эмоциональное празднование после победы ЦСКА в Fonbet Кубке России
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 