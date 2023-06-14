Акинфеев только во время матча узнал, что в кубковом Суперфинале нет дополнительного времени

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев был удивлен во время кубкового Суперфинала против «Краснодара» (1:1, 6:5 по пенальти), когда после основного времени сразу началась серия пенальти.

– Что вы чувствовали перед серией пенальти? Хотя вам к ним не привыкать…

– Во-первых, конечно, хотелось решить всe в основное время. Тем более, если есть хотя бы один шансик, момент, то надо его реализовывать, как я уже сказал про Федю Чалова. А с другой стороны, если честно, я по своей глупости даже не знал, какой именно формат будет. Я думал, что до финала команды сразу бьют пенальти, а в финале всe-таки будет дополнительное время. И когда я услышал, как диктор объявил, что сейчас сразу будет серия пенальти, немножко удивился.