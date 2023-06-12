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    В АПЛ задумались об ограничении расходов на зарплаты

    В Англии начали обсуждать возможные ограничения расходов на зарплаты.

    Внутри АПЛ есть опасения, что лига станет менее конкурентной, если не вмешаться в ситуацию.

    Сумму трат на зарплаты могут привязать к доходам последней команды АПЛ от телевизионных прав.

    В случае одобрения этой идеи зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в четыре раза превышающей доходы 20-го клуба Премьер-лиги от ТВ-прав.

    Ожидается, что данную концепцию обсудят на ближайшем собрании АПЛ. Там же могут скорректировать пропорцию 1 к 4.

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    Источник: The Times

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