В АПЛ задумались об ограничении расходов на зарплаты

Пускай зп рыбой и картошкой отдают.
:)))
В Англии начали обсуждать возможные ограничения расходов на зарплаты.
Внутри АПЛ есть опасения, что лига станет менее конкурентной, если не вмешаться в ситуацию.
Сумму трат на зарплаты могут привязать к доходам последней команды АПЛ от телевизионных прав.
В случае одобрения этой идеи зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в четыре раза превышающей доходы 20-го клуба Премьер-лиги от ТВ-прав.
Ожидается, что данную концепцию обсудят на ближайшем собрании АПЛ. Там же могут скорректировать пропорцию 1 к 4.