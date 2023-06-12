В АПЛ задумались об ограничении расходов на зарплаты

В Англии начали обсуждать возможные ограничения расходов на зарплаты.

Внутри АПЛ есть опасения, что лига станет менее конкурентной, если не вмешаться в ситуацию.

Сумму трат на зарплаты могут привязать к доходам последней команды АПЛ от телевизионных прав.

В случае одобрения этой идеи зарплатная ведомость топ-клубов будет ограничена суммой, в четыре раза превышающей доходы 20-го клуба Премьер-лиги от ТВ-прав.

Ожидается, что данную концепцию обсудят на ближайшем собрании АПЛ. Там же могут скорректировать пропорцию 1 к 4.