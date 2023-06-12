«Рома» бесплатно подписала экс-полузащитника сборной Франции

«Рома» объявила о переходе Уссема Ауа из «Лиона».
24-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт до 30 июня 2028 года.
Новичок «Ромы» выбрал себе 22-й игровой номер.
- Ауа находился в системе «Лиона» с 2009 года.
- За главную команду он дебютировал в феврале 2017-го.
- С тех пор полузащитник забил 41 гол и сделал 36 ассистов в 233 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- В 2020-м игрок дебютировал за сборную Франции в товарищеской встрече, но впоследствии решил выступать за Алжир.
Фото: сайт «Ромы»
Источник: сайт «Ромы»