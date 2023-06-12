Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Рома» бесплатно подписала экс-полузащитника сборной Франции

    «Рома» бесплатно подписала экс-полузащитника сборной Франции

    «Рома» объявила о переходе Уссема Ауа из «Лиона».

    24-летний футболист сменил команду на правах свободного агента.

    Стороны заключили контракт до 30 июня 2028 года.

    Новичок «Ромы» выбрал себе 22-й игровой номер.

    • Ауа находился в системе «Лиона» с 2009 года.
    • За главную команду он дебютировал в феврале 2017-го.
    • С тех пор полузащитник забил 41 гол и сделал 36 ассистов в 233 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • В 2020-м игрок дебютировал за сборную Франции в товарищеской встрече, но впоследствии решил выступать за Алжир.

    Фото: сайт «Ромы»

    Новости по теме
    Итальянские команды проиграли 4 финала международных турниров за 12 дней 2
    Клубы Серии А проиграли все еврокубковые финалы сезона
    Вендел хочет уйти из «Зенита»: им интересуется итальянский топ-клуб 13
    Источник: сайт «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14570

      Skull_Boy 2 часа назад

      Бестолковый игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      mama1991 2 часа назад

      Хороший малый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17689

      Garrincha58 2 часа назад

      Рома только и может подписывать бесплатных игроков тогда каким боком они подпишут Венделла

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 