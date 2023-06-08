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    • «Ребят уничтожили»: тренер «Фиорентины» Итальяно – после поражения в финале Лиги конференций

    «Ребят уничтожили»: тренер «Фиорентины» Итальяно – после поражения в финале Лиги конференций

    Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги проигранного финала Лиги конференций против «Вест Хэма».

    • Итальянцы уступили со счетом 1:2.
    • 2-й гол они пропустили на 90-й минуте.
    • 24 мая «Фиорентина» потерпела поражение в еще одном финале – от «Интера» (1:2) в Кубке Италии.

    «Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень обидно. Честно, не думал, что сегодня все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас потопить.

    Мы правильно отреагировали на пропушенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили.

    Мы не хотели сильно рисковать. Знали, что можем победить, играя терпеливо. Но не расчитывали, что проиграем вот так. Мне очень жаль. Мы все делали правильно.

    Но защитники должны были находиться на метр ближе к своим воротам в ситуации с последним голом. Это нетрудно. Как выяснилось, такие ошибки могут стоить трофея», – сказал Итальяно.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1901

      Fialet 5 часов назад

      Матч не смотрел, не интересны мне эти команды. Но вот эта фраза тренера: "Знали, что можем победить, играя терпеливо" наводит на мысль, что итальяшки как это часто бывает играли в своё тошнотворное "катеначчо". Ну если так, то так им и надо.

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      Рейтинг: +20234

      Cleaner 8 часов назад

      Судьи болели за англичан. В ворота Фиорентины за игру рукой пенальти поставили, а в ворота ВестХема даже смотреть не стали. А там тоже 100-%й пенальти был. Незасчитанный гол в конце 1 тайма. Момент вне игры там такой сомнительный, что его даже показать не захотели. Судьям была дана команда отдать трофей англичанам, судьи эту команду выполнили...(((

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      Рейтинг: +5918

      Дядя Серёжа > Cleaner 6 часов назад

      А я ставил на Фио

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