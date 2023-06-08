«Ребят уничтожили»: тренер «Фиорентины» Итальяно – после поражения в финале Лиги конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги проигранного финала Лиги конференций против «Вест Хэма».

Итальянцы уступили со счетом 1:2.

2-й гол они пропустили на 90-й минуте.

24 мая «Фиорентина» потерпела поражение в еще одном финале – от «Интера» (1:2) в Кубке Италии.

«Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень обидно. Честно, не думал, что сегодня все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас потопить.

Мы правильно отреагировали на пропушенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили.

Мы не хотели сильно рисковать. Знали, что можем победить, играя терпеливо. Но не расчитывали, что проиграем вот так. Мне очень жаль. Мы все делали правильно.

Но защитники должны были находиться на метр ближе к своим воротам в ситуации с последним голом. Это нетрудно. Как выяснилось, такие ошибки могут стоить трофея», – сказал Итальяно.