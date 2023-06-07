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    МЛС сделала заявление после трансфера Месси в «Интер»

    Пресс-служба МЛС сделала заявления после трансфера Лионеля Месси в «Интер» из Майами.

    «Мы рады, что Месси сообщил о своем намерении присоединиться к «Интеру и МЛС этим летом.

    Несмотря на то что еще предстоит работа по заключению официального соглашения, мы с нетерпением ждем возможности принять одного из величайших футболистов в истории в нашу лигу», – написали американцы.

    • Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
    • На Лео также претендовала «Барселона» и клуб Саудовской Аравии.
    • «Интер» идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.

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    Источник: твиттер МЛС

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    07.06.2023 23:38
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