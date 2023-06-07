МЛС сделала заявление после трансфера Месси в «Интер»

Пресс-служба МЛС сделала заявления после трансфера Лионеля Месси в «Интер» из Майами.
«Мы рады, что Месси сообщил о своем намерении присоединиться к «Интеру и МЛС этим летом.
Несмотря на то что еще предстоит работа по заключению официального соглашения, мы с нетерпением ждем возможности принять одного из величайших футболистов в истории в нашу лигу», – написали американцы.
- Месси последние два сезона играл в «ПСЖ». У него закончился контракт с парижским клубом.
- На Лео также претендовала «Барселона» и клуб Саудовской Аравии.
- «Интер» идет в МЛС на 27-м месте из 29 команд.
Источник: твиттер МЛС