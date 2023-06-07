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    • Роналду не попал в сборную сезона чемпионата Саудовской Аравии

    Роналду не попал в сборную сезона чемпионата Саудовской Аравии

    Сервис Opta составил символическую сборную сезона чемпионата Саудовской Аравии на основе своих статистических оценок. Ее разместила в твиттере пресс-служба лиги, что позволяет считать символическую сборную официальной.

    Вратарь: Марсело Груэ («Аль-Иттихад», оценка 7,7).

    Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6).

    Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1).

    Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хиляль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).

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    Источник: твиттер Про-лиги

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    07.06.2023 21:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5914

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Мы не арабы, арабы не мы... (КВН еврейская сборная)

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