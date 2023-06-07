Роналду не попал в сборную сезона чемпионата Саудовской Аравии

Сервис Opta составил символическую сборную сезона чемпионата Саудовской Аравии на основе своих статистических оценок. Ее разместила в твиттере пресс-служба лиги, что позволяет считать символическую сборную официальной.

Вратарь: Марсело Груэ («Аль-Иттихад», оценка 7,7).

Защитники: Гислен Конан («Аль-Наср», 8,9), Ахмед Шарахили («Аль-Иттихад», 8), Ахмед Хегази («Аль-Иттихад», 8), Мадалла Аль-Олайян («Аль-Иттихад», 7,6).

Полузащитники: Луис Густаво («Аль-Наср», 8,3), Ромариньо («Аль-Иттихад», 7,9), Алехандро Ромеро Гамарра («Аль-Таавун», 8,1).

Нападающие: Фирас Аль-Брейкан («Аль-Фатех», 8), Одион Игало («Аль-Хиляль», 7,8), Мурад Батна («Аль-Фатех», 8).