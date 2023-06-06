Хвича сделал заявление о своем будущем, обратившись к фанатам «Наполи»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам итальянского клуба на фоне новостей о возможном уходе из клуба.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», – сказал Хвича.

Хвича забил 12 мячей и сделал 10 асситов в 34 играх завершившегося чемпионата Италии.

У Хвичи не было результативных действий с 19 марта.

Он перешел в «Наполи» прошлым летом.

Неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионами.

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