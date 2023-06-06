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  • Хвича сделал заявление о своем будущем, обратившись к фанатам «Наполи»

Хвича сделал заявление о своем будущем, обратившись к фанатам «Наполи»

6 июня 2023, 07:53
2

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам итальянского клуба на фоне новостей о возможном уходе из клуба.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», – сказал Хвича.

  • Хвича забил 12 мячей и сделал 10 асситов в 34 играх завершившегося чемпионата Италии.
  • У Хвичи не было результативных действий с 19 марта.
  • Он перешел в «Наполи» прошлым летом.
  • Неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионами.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (2)
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acor94
1686029894
Все эти новости так представлены, будто человек просто шёл по улице, что то буркнул сам себе и дальше пошёл. А кто-то услышал и представил как сенсацию. Кто у него спросил? Зачем Хвича переспросил вопрос? Часть ли это интервью? Или же пост у него в инстаграмме? Сделайте нормальную новость. И так для всех высказываний. Если это кто-то пересказал, то так и говорите, что условный Ваня Карпов где-то услышал, что Хвича сказал и далее по тексту.
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zigbert
1686059306
Уходить Хвиче как раз и не надо никуда. Следующий сезон будет для него определяющим.
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