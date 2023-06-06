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    • Хвича сделал заявление о своем будущем, обратившись к фанатам «Наполи»

    Хвича сделал заявление о своем будущем, обратившись к фанатам «Наполи»

    Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия обратился к болельщикам итальянского клуба на фоне новостей о возможном уходе из клуба.

    «Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», – сказал Хвича.

    • Хвича забил 12 мячей и сделал 10 асситов в 34 играх завершившегося чемпионата Италии.
    • У Хвичи не было результативных действий с 19 марта.
    • Он перешел в «Наполи» прошлым летом.
    • Неаполитанцы впервые за 33 года стали чемпионами.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    06.06.2023 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101653

      zigbert 10 часов назад

      Уходить Хвиче как раз и не надо никуда. Следующий сезон будет для него определяющим.

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      Рейтинг: +3687

      acor94 19 часов назад

      Все эти новости так представлены, будто человек просто шёл по улице, что то буркнул сам себе и дальше пошёл. А кто-то услышал и представил как сенсацию. Кто у него спросил? Зачем Хвича переспросил вопрос? Часть ли это интервью? Или же пост у него в инстаграмме? Сделайте нормальную новость. И так для всех высказываний.

      Если это кто-то пересказал, то так и говорите, что условный Ваня Карпов где-то услышал, что Хвича сказал и далее по тексту.

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