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    Слуцкий поставил под сомнение класс Сафонова

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий недоволен игрой вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Матвею 24 года в этом году. Игорь Акинфеев к этому времени выиграл Кубок УЕФА, взял бронзу Евро. То есть Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне – по титулам, по сухим матчам.

    Сафонов много ошибается в сезоне. Классный вратарь не имеет права столько ошибаться», – сказал Слуцкий.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • У него в сезоне РПЛ 27 матчей, 43 пропущенных гола.
    • У Сафонова к 24 годам 0 титулов.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    04.06.2023 12:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1561

      balam 13 часов назад

      слудский,как бывший вратарь и брат моуриньо,все правильно говорит

      0
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      Рейтинг: +68191

      portero 18 часов назад

      Парниша рншил что он супер наслушался сладких речей и теперь привоз за привозом, отсуствие мозга и звнхдная болезнь поглощают весь талантик, который был пяток лет назад, теперь этот чудо вратарь никому не нужен, что-то у быков идёт не так....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1950

      ScarlettOgusania > portero 17 часов назад

      медные трубы крышу снесли Сафонову, меньше СМИ читать надо о себе любимом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12699

      Вомбат 18 часов назад

      Чтобы поставить под сомнение класс Сафонова, не обязательно быть Слуцким. Достаточно просто смотреть футбол.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7824

      mihail200606 18 часов назад

      Мотя переоценен..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9121

      vladik12 18 часов назад

      Ставьте Стаса в суперфинале, епт. Эта тетя Мотя уже задолбала.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29885

      JTherry 19 часов назад

      не стоит Сафонов 15 лимонов, не надо болельщиков смешить, если только бом.жам, не считающим бабки, впарить этого "гения" по привозам...)

      5
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      Рейтинг: +563

      Жентус > Жентус 18 часов назад

      Бом жи на связи, гений по привозам нам не нужен, нам Кержакова хватает.

      2
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      Рейтинг: +468

      АлексМак 19 часов назад

      ..и правильно сделал, что поставил под сомнение, ибо понтов стало много, а начальные задатки класса ушли в небытие. Даже Лантратов получше будет, не только Акинфеев бесспорный.

      3
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      Рейтинг: +17645

      Garrincha58 19 часов назад

      у него в голове сейчас не футбол а сплошные разборки с жёнами

      6
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