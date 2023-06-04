Слуцкий поставил под сомнение класс Сафонова

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий недоволен игрой вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвею 24 года в этом году. Игорь Акинфеев к этому времени выиграл Кубок УЕФА, взял бронзу Евро. То есть Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне – по титулам, по сухим матчам.

Сафонов много ошибается в сезоне. Классный вратарь не имеет права столько ошибаться», – сказал Слуцкий.