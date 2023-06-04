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Слуцкий поставил под сомнение класс Сафонова

4 июня 2023, 12:19
10

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий недоволен игрой вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Матвею 24 года в этом году. Игорь Акинфеев к этому времени выиграл Кубок УЕФА, взял бронзу Евро. То есть Игорь к этому возрасту уже был на другом уровне – по титулам, по сухим матчам.

Сафонов много ошибается в сезоне. Классный вратарь не имеет права столько ошибаться», – сказал Слуцкий.

  • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
  • У него в сезоне РПЛ 27 матчей, 43 пропущенных гола.
  • У Сафонова к 24 годам 0 титулов.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Слуцкий Леонид
Комментарии (10)
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Garrincha58
1685870770
у него в голове сейчас не футбол а сплошные разборки с жёнами
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АлексМак
1685871200
..и правильно сделал, что поставил под сомнение, ибо понтов стало много, а начальные задатки класса ушли в небытие. Даже Лантратов получше будет, не только Акинфеев бесспорный.
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JTherry
1685873798
не стоит Сафонов 15 лимонов, не надо болельщиков смешить, если только бом.жам, не считающим бабки, впарить этого "гения" по привозам...)
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vladik12
1685874825
Ставьте Стаса в суперфинале, епт. Эта тетя Мотя уже задолбала.
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mihail200606
1685875755
Мотя переоценен..
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Вомбат
1685876121
Чтобы поставить под сомнение класс Сафонова, не обязательно быть Слуцким. Достаточно просто смотреть футбол.
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portero
1685877044
Парниша рншил что он супер наслушался сладких речей и теперь привоз за привозом, отсуствие мозга и звнхдная болезнь поглощают весь талантик, который был пяток лет назад, теперь этот чудо вратарь никому не нужен, что-то у быков идёт не так....
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balam
1685894375
слудский,как бывший вратарь и брат моуриньо,все правильно говорит
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