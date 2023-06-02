Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Инспекторы УЕФА направили «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры

    Инспекторы УЕФА направили «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры

    УЕФА продолжает расследование в отношении «Барселоны» по делу Негрейры.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    По информации Marca, инспекторы УЕФА направили каталонскому клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

    В ближайшие несколько дней «Барса» должна дать ответы на эти вопросы. После этого УЕФА примет окончательное решение о том, сыграет ли клуб в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Новости по теме
    Стало известно, какую сумму Альба простил «Барселоне» при расторжении контракта 1
    Хави назвал лучшего игрока в истории 2
    Левандовски: «С Месси будет очень легко играть, надеюсь на его приход в «Барсу» 3
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2023 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14540

      Skull_Boy 23 часа назад

      Где-то я это уже видел, что без доказательств выносят приговор

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 