Инспекторы УЕФА направили «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры

Где-то я это уже видел, что без доказательств выносят приговор
УЕФА продолжает расследование в отношении «Барселоны» по делу Негрейры.
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
- Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».
По информации Marca, инспекторы УЕФА направили каталонскому клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.
В ближайшие несколько дней «Барса» должна дать ответы на эти вопросы. После этого УЕФА примет окончательное решение о том, сыграет ли клуб в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.