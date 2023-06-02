Инспекторы УЕФА направили «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры

УЕФА продолжает расследование в отношении «Барселоны» по делу Негрейры.

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

По информации Marca, инспекторы УЕФА направили каталонскому клубу более 70 вопросов по делу Негрейры.

В ближайшие несколько дней «Барса» должна дать ответы на эти вопросы. После этого УЕФА примет окончательное решение о том, сыграет ли клуб в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.