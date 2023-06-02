Зарема раскритиковала идею об участии «Спартака» в Медиалиге и привела в пример «Динамо»

Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном выступлении игроков «Спартака» в Медиалиге.

«Медиалига – классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации. Но давайте разделять Медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды.

Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?

В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

Если вектор с Медиалигой как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле. Выбор за руководством «Спартака», – заявила Салихова.