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    • Зарема раскритиковала идею об участии «Спартака» в Медиалиге и привела в пример «Динамо»

    Зарема раскритиковала идею об участии «Спартака» в Медиалиге и привела в пример «Динамо»

    Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном выступлении игроков «Спартака» в Медиалиге.

    «Медиалига – классный проект. Чем больше людей вовлечены в спорт, тем лучше для нации. Но давайте разделять Медиалигу и профессиональный спорт. На мой взгляд, профессиональным действующим игрокам должно быть запрещено выходить на поле за медиакоманды.

    Это вопрос ответственности. Если игрок получит травму, то подведет свой клуб. Во-вторых, будет ли это являться страховым случаем и получит ли клуб компенсацию?

    В контрактах игроков прописано, что им нельзя заниматься экстремальными видами спорта: прыгать с парашютом, кататься на лыжах, сноуборде, скейтборде, мотоцикле. Я бы рекомендовала ввести дополнительный пункт о запрете играть за медиакоманды. Это зона ответственности спортивного и генерального директоров.

    Если вектор с Медиалигой как у «Динамо», то надо забыть о футбольной составляющей, перестать грезить чемпионством и кубками. Второй сезон подряд московское «Динамо» демонстрирует, как можно заполнять стадионы без побед на футбольном поле. Выбор за руководством «Спартака», – заявила Салихова.

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    Источник: Metaratings

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    02.06.2023 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12679

      Вомбат 2 июня, 10:22

      Бомбардир без Заремы - не бомбардир, а пехотинец. Вот только бомбардируют они нас, читателей, не ядрами и даже не футбольными мячами, а испражнениями.

      2
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      ...
      Рейтинг: +147

      То ли ещё будет > Вомбат 2 июня, 10:50

      Это вот всё сейчас ты к чему?

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