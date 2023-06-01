Модрич сообщил «Реалу» о желании уйти – ему предложили 120 миллионов в Саудовской Аравии

Лука Модрич близок к уходу из «Реала» на правах свободного агента.
37-летний футболист проинформировал мадридский клуб о желании продолжить карьеру в другой команде.
Хорвату поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии – он сможет заработать 120 миллионов евро за три года.
«Реал» не будет препятствовать Модричу – клубным легендам дают право самостоятельно принимать решение по своему будущему.
- Хавбек в Мадриде с 2012 года.
- За 11 сезонов он забил 37 голов и сделал 77 ассистов в 487 матчах.
- Также покинуть «Реал» ради Саудовской Аравии может Карим Бензема.
Источник: Ok Diario