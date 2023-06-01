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    • Модрич сообщил «Реалу» о желании уйти – ему предложили 120 миллионов в Саудовской Аравии

    Модрич сообщил «Реалу» о желании уйти – ему предложили 120 миллионов в Саудовской Аравии

    Лука Модрич близок к уходу из «Реала» на правах свободного агента.

    37-летний футболист проинформировал мадридский клуб о желании продолжить карьеру в другой команде.

    Хорвату поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии – он сможет заработать 120 миллионов евро за три года.

    «Реал» не будет препятствовать Модричу – клубным легендам дают право самостоятельно принимать решение по своему будущему.

    • Хавбек в Мадриде с 2012 года.
    • За 11 сезонов он забил 37 голов и сделал 77 ассистов в 487 матчах.
    • Также покинуть «Реал» ради Саудовской Аравии может Карим Бензема.

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    Источник: Ok Diario

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    01.06.2023 12:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101623

      zigbert 1 июня, 21:27

      Это его выбор и он имеет на это право. Завершение карьеры все равно не за горами.

      0
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      Рейтинг: +1971

      Suvorov51 1 июня, 17:08

      Полностью поддерживаю решение Модрича, он это заслужил, настоящий спортсмен, вот таких надо приглашать в россию, а это значит, что молодёжь будет учиться

      0
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      Рейтинг: +3026

      Dgad 1 июня, 15:31

      Модричу уже 37 лет, если Белингем придет то играть будет еще реже. Заслужил хорошую зп перед пенсией)

      0
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      Рейтинг: +47

      Ччаппай 1 июня, 14:12

      Саудиты начинают напоминать китайцев, которые несколько лет назад скупали всё, что по мячу могло попасть.

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      Рейтинг: +12224

      ВетеR > Ччаппай 1 июня, 14:43

      по мясу может попасть, иногда ,дзюба и Соболев
      эти игроки Реала - легенды

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      Рейтинг: +12534

      DeStar 1 июня, 13:37

      эх, пошла мука
      но рано или поздно это должно было произойти. Я ждал ухода модрича и бензема если не этим летом то следующим.
      Но жалко..

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      Рейтинг: +487

      Андреич 1 июня, 13:22

      Понеслось...

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