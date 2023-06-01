Модрич сообщил «Реалу» о желании уйти – ему предложили 120 миллионов в Саудовской Аравии

Лука Модрич близок к уходу из «Реала» на правах свободного агента.

37-летний футболист проинформировал мадридский клуб о желании продолжить карьеру в другой команде.

Хорвату поступило выгодное предложение из Саудовской Аравии – он сможет заработать 120 миллионов евро за три года.

«Реал» не будет препятствовать Модричу – клубным легендам дают право самостоятельно принимать решение по своему будущему.