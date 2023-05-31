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    • «Интер» из МЛС может подписать Месси и отдать в аренду «Барселоне»

    «Интер» из МЛС может подписать Месси и отдать в аренду «Барселоне»

    «Барселона» пытается заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в тандеме с американским «Интером».

    Поскольку на «Барселоне» есть финансовые ограничения от Ла Лиги, она хочет, чтобы постоянный контракт с Месси подписал «Интер». Затем планируется аренда аргентинца в каталонский клуб. Вариант считается надежным.

    • Летом Месси станет свободным агентом.
    • Также форвард может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
    • «Интером» владеет Дэвид Бекхэм.

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    Источник: GFFN

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17614

      Garrincha58 37 минут назад

      когда уже этот инопланетянин закончит карьеру

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12531

      DeStar 50 минут назад

      о, пошли схемы)

      1
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