«Интер» из МЛС может подписать Месси и отдать в аренду «Барселоне»

«Барселона» пытается заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в тандеме с американским «Интером».

Поскольку на «Барселоне» есть финансовые ограничения от Ла Лиги, она хочет, чтобы постоянный контракт с Месси подписал «Интер». Затем планируется аренда аргентинца в каталонский клуб. Вариант считается надежным.