«Интер» из МЛС может подписать Месси и отдать в аренду «Барселоне»

«Барселона» пытается заполучить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в тандеме с американским «Интером».
Поскольку на «Барселоне» есть финансовые ограничения от Ла Лиги, она хочет, чтобы постоянный контракт с Месси подписал «Интер». Затем планируется аренда аргентинца в каталонский клуб. Вариант считается надежным.
- Летом Месси станет свободным агентом.
- Также форвард может перейти в саудовский «Аль-Хиляль», где его готовы сделать самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
- «Интером» владеет Дэвид Бекхэм.
Источник: GFFN