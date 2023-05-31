У стадиона «Ривер Плейта» поставили памятник бывшему тренеру команды – скульптор объяснила выпуклость в районе паха

Возле домашнего стадиона аргентинского «Ривер Плейта» «Монументаль» установили восьмиметровый памятник бывшему главному тренеру команды Марсело Гальярдо. Болельщики обратили внимание на выпуклость в районе паха.

«В футболе часто говорят: «Нужно иметь большие яйца». Поэтому я сделала эту часть тела более заметной. Это жест болельщикам», – прокомментировала скульптор Мерседес Савалл, которая разместила над головой тренера трофей Кубка Либертадорес.

47-летний Гальярдо тренировал «Ривер» в 2014-2022 годах.

Он дважды приводил команду к победе в Кубке Либертадорес.

Также он брал главный трофей Южной Америки в качестве игрока «Ривера».

Фото: lanacion.com.ar