Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • У стадиона «Ривер Плейта» поставили памятник бывшему тренеру команды – скульптор объяснила выпуклость в районе паха

    У стадиона «Ривер Плейта» поставили памятник бывшему тренеру команды – скульптор объяснила выпуклость в районе паха

    Возле домашнего стадиона аргентинского «Ривер Плейта» «Монументаль» установили восьмиметровый памятник бывшему главному тренеру команды Марсело Гальярдо. Болельщики обратили внимание на выпуклость в районе паха.

    «В футболе часто говорят: «Нужно иметь большие яйца». Поэтому я сделала эту часть тела более заметной. Это жест болельщикам», – прокомментировала скульптор Мерседес Савалл, которая разместила над головой тренера трофей Кубка Либертадорес.

    • 47-летний Гальярдо тренировал «Ривер» в 2014-2022 годах.
    • Он дважды приводил команду к победе в Кубке Либертадорес.
    • Также он брал главный трофей Южной Америки в качестве игрока «Ривера».

    Фото: lanacion.com.ar

    Новости по теме
    «ПСЖ» выбирает между четырьмя тренерами 1
    Гальярдо может возглавить «Челси» – он никогда не работал в Европе
    «Реал» определил четырех кандидатов на замену Анчелотти 5
    Источник: La Nacion

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 