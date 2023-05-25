АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1) и поднялся на 3-е место

«Манчестер Юнайтед» крупно победил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии.

Команда Эрика тен Хага выиграла со счетом 4:1 и обошла «Ньюкасл» в таблице АПЛ, поднявшись на третье место.

«МЮ» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Челси» остался на 12-й строчке в Премьер-лиге.

Англия. АПЛ. 32-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Каземиро, 6; 2:0 – Марсьяль, 45+6; 3:0 – Фернандеш (с пенальти), 73; 4:0 – Рэшфорд, 78; 4:1 – Феликс, 89.

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