АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» (4:1) и поднялся на 3-е место

«Манчестер Юнайтед» крупно победил «Челси» в перенесенном матче 32-го тура чемпионата Англии.
Команда Эрика тен Хага выиграла со счетом 4:1 и обошла «Ньюкасл» в таблице АПЛ, поднявшись на третье место.
«МЮ» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«Челси» остался на 12-й строчке в Премьер-лиге.
Англия. АПЛ. 32-й тур
Манчестер Юнайтед – Челси – 4:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Каземиро, 6; 2:0 – Марсьяль, 45+6; 3:0 – Фернандеш (с пенальти), 73; 4:0 – Рэшфорд, 78; 4:1 – Феликс, 89.
Источник: «Бомбардир»