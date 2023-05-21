«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

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Ориентировочные составы:

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Матчей в сезоне: 29

Желтые карточки: 85 (2,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

Игра первого круга закончилась минимальной победой «Сити» со счетом 1:0. Гол забил Рияд Марез.

Коэффициенты:

Победа Челси – 1.25

Ничья – 6.38

Победа Манчестер Сити – 11.96

Прогноз на матч: победа «Сити» с форой (-1.5). Кф 1.71