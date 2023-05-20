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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Челси»: 37 тур АПЛ, 21 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Челси»: 37 тур АПЛ, 21 мая 2023

    «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Майкл Оливер (Англия)

    • Матчей в сезоне: 29
    • Желтые карточки: 85 (2,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась минимальной победой «Сити» со счетом 1:0. Гол забил Рияд Марез.

    Коэффициенты:

    • Победа Челси – 1.25
    • Ничья – 6.38
    • Победа Манчестер Сити – 11.96

    Прогноз на матч: победа «Сити» с форой (-1.5). Кф 1.71

    Источник: «Бомбардир»

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