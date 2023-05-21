«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в матче 37-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере.
Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Ориентировочные составы:
- Манчестер Сити: Эдерсон – Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи, Эмерик Ляпорт – Родри Эрнандес, Илкай Гюндоган – Рияд Марез, Хулиан Альварес, Фил Фоден – Эрлинг Холанд.
- Челси: Эдуар Менди – Трево Чалоба, Тиаго Силва, Бенуа Бадьяшиль, Льюис Холл – Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Конор Галлахер – Нони Мадуэке, Жоау Феликс, Рахим Стерлинг.
Судья: Майкл Оливер (Англия)
- Матчей в сезоне: 29
- Желтые карточки: 85 (2,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась минимальной победой «Сити» со счетом 1:0. Гол забил Рияд Марез.
Коэффициенты:
- Победа Челси – 1.25
- Ничья – 6.38
- Победа Манчестер Сити – 11.96
Прогноз на матч: победа «Сити» с форой (-1.5). Кф 1.71
Источник: «Бомбардир»