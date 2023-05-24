Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА

    Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА

    Члены ЭСК РФС поддержали решение судьи Сергея Карасева удалить нападающего «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28‑го тура РПЛ с ЦСКА.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло.

    Оценку поступку игрока «Спартака» даст КДК, он же определит меру наказания», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    Новости по теме
    Соболев объяснил, почему приехал на заседание КДК на метро
    В ЦСКА назвали вбросами «Спартака» доказательства жестов Роши в адрес Соболева 1
    Соболев на метро приехал на заседание КДК по его непристойному жесту 3
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +802

      Номэд 2 часа назад

      Вся эта хня от помойного педикулёзного клуба пошла. Раздевалка, онанизм дзюбы и т.д и т.п.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +939

      7:1 > Номэд 1 час назад

      что только дезеувы, вроде тебя, не придумают, лишь бы оправдать дельфина) по факту же радужный вонючий спортаг как был куском Г, вместе со своими болельщиками, так им и остался. ГЫ-ГЫ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11677

      alex1951 2 часа назад

      Вердикт будет таков...
      Посоветовавшись с ,,Великими Знатоками российского футбола,,......
      Как то господа Уткин,Губерниев,Ловчев,Кавазашвили,Мостовой и тп и тд
      Решили: Обоих кастрировать! За ненадобностью... А впредь уже и не за что хвататься будя,весьма радикально..))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 