Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА

Члены ЭСК РФС поддержали решение судьи Сергея Карасева удалить нападающего «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28‑го тура РПЛ с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло.
Оценку поступку игрока «Спартака» даст КДК, он же определит меру наказания», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова