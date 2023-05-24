Стал известен вердикт ЭСК РФС по удалению Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА

Члены ЭСК РФС поддержали решение судьи Сергея Карасева удалить нападающего «Спартака» Александра Соболева за непристойный жест в матче 28‑го тура РПЛ с ЦСКА.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Виллиан Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«По удалению Соболева у ЭСК вопросов не возникло.

Оценку поступку игрока «Спартака» даст КДК, он же определит меру наказания», – сообщил инсайдер Иван Карпов в телеграме.