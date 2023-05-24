Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

    Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

    Тяжелобольной болельщик ПСВ Петер ван Хорссен посетил матч 33-го тура Эредивизие против «Херенвена» (3:3). Это его последний поход на футбол – у него терминальная (последняя) стадия рака печени. Ему осталось жить считанные дни.

    Команда и стадион уделили внимание ван Хорссену. «Филипс» устроил длительную овацию, а игроки подходили обниматься и жать руку – прощаться.

    • Этот сезон – дебютный в ПСВ для главного тренера Руда ван Нистелроя.
    • Команда идет в таблице 2-й перед последним туром.
    • Чемпионом досрочно стал «Фейеноорд».

    Новости по теме
    В чемпионате Нидерландов определился досрочный чемпион
    Раздосадованные вылетом фанаты «Гронингена» сорвали матч с «Аяксом»
    Хиддинк удостоен рыцарского звания за вклад в футбол Нидерландов 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14782

      Алексей З 21 минуту назад

      Ох..ть
      Мурашки по телу.
      Молодцы ребята и клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 54 минуты назад

      Бесчеловечная система помирания человека... Все там будем...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      jet andy > jet andy 19 минут назад

      Ага, только большинство европейцев доживают до 80, а у нас даже до 60 далеко не все.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 