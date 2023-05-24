Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

Тяжелобольной болельщик ПСВ Петер ван Хорссен посетил матч 33-го тура Эредивизие против «Херенвена» (3:3). Это его последний поход на футбол – у него терминальная (последняя) стадия рака печени. Ему осталось жить считанные дни.

Команда и стадион уделили внимание ван Хорссену. «Филипс» устроил длительную овацию, а игроки подходили обниматься и жать руку – прощаться.