Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

Тяжелобольной болельщик ПСВ Петер ван Хорссен посетил матч 33-го тура Эредивизие против «Херенвена» (3:3). Это его последний поход на футбол – у него терминальная (последняя) стадия рака печени. Ему осталось жить считанные дни.
Команда и стадион уделили внимание ван Хорссену. «Филипс» устроил длительную овацию, а игроки подходили обниматься и жать руку – прощаться.
- Этот сезон – дебютный в ПСВ для главного тренера Руда ван Нистелроя.
- Команда идет в таблице 2-й перед последним туром.
- Чемпионом досрочно стал «Фейеноорд».
Источник: «Бомбардир»