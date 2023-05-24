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  • Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

Фанат ПСВ посетил матч перед смертью: ему аплодировал стадион, а игроки обнимались и жали руку

24 мая 2023, 11:34
5

Тяжелобольной болельщик ПСВ Петер ван Хорссен посетил матч 33-го тура Эредивизие против «Херенвена» (3:3). Это его последний поход на футбол – у него терминальная (последняя) стадия рака печени. Ему осталось жить считанные дни.

Команда и стадион уделили внимание ван Хорссену. «Филипс» устроил длительную овацию, а игроки подходили обниматься и жать руку – прощаться.

  • Этот сезон – дебютный в ПСВ для главного тренера Руда ван Нистелроя.
  • Команда идет в таблице 2-й перед последним туром.
  • Чемпионом досрочно стал «Фейеноорд».

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Источник: «Бомбардир»
Голландия. Эредивизие ПСВ
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1684918873
Бесчеловечная система помирания человека... Все там будем...
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Plyash
1684927434
Браво,ПСВ,честь Вам и хвала!
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Karpathian
1684996145
минус пылесос
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