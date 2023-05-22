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    Гендиректор «Химок» пошутил над вылетом команды из РПЛ

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев с юмором отреагировал на вылет клуба из РПЛ в Первую лигу.

    «Химки» со второго места выходят в лучшую лигу мира. Будем работать, чтобы вернуться более сильными!

    Команда принимает новый вызов, вместе мы будем добиваться максимально высоких целей при имеющихся ресурсах.

    А их предостаточно, сильный тренерский штаб под руководством Андрея Викторовича Талалаева способен вернуть команду в РПЛ в ближайшей перспективе», – сказал Оленев.

    • «Химки» вернулись в Премьер-лигу в 2020 году и провели в высшем дивизионе 3 сезона.
    • Ранее из РПЛ досрочно вылетело «Торпедо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2023 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      odessakmv 9 минут назад

      а может он действительно так думает??!!

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