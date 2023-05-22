Гендиректор «Химок» пошутил над вылетом команды из РПЛ

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев с юмором отреагировал на вылет клуба из РПЛ в Первую лигу.
«Химки» со второго места выходят в лучшую лигу мира. Будем работать, чтобы вернуться более сильными!
Команда принимает новый вызов, вместе мы будем добиваться максимально высоких целей при имеющихся ресурсах.
А их предостаточно, сильный тренерский штаб под руководством Андрея Викторовича Талалаева способен вернуть команду в РПЛ в ближайшей перспективе», – сказал Оленев.
Источник: «Спорт-Экспресс»