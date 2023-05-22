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  • Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА

Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА

22 мая 2023, 18:51
11

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

  • Матч обслуживал Сергей Карасев.
  • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Все, кто играет и знает футбол, понимают – это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо всe совмещать, но это эмоции.

Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать.

Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», – сказал Ещенко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
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Беспонтий
1684771262
да в душе не ипу я такие эмоции только в стрингах под душем с любовью для Франко Камоцци
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evgevg13
1684771916
А если бы он трусы снял да голый зад засветил- тоже на эмоции списывать? Не можешь себя контролировать- иди вместо футбола в стриптиз
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Мортус
1684773094
Эмоции это у девушек. Эмоции и томление. А здоровый лоб должен понимать что на камеру демонстрировать. На улице за подобный жест был бы быстро успокоен грубым способом адназначна.
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ArReal
1684773774
Эмоции?если бы не дебил или заряженный Карась - Соболев бы просто подставил свою команду!!!
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Plyash
1684774180
Просто на разминке перед игрой Саша три раза попадал в штангу,и все три раза головой...
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cska1948
1684777061
Все мы видели этот жест Диего Симеоне. Увидели и забыли. А вот Соболев увидел и взял на вооружение и ждал подходящего момента повторить его. Вот и дождался. Не поверю, что находясь на эмоциях в таком ответственном матче человек ВДРУГ вспомнит, что когда-то показал Д.Симеоне. Этот жест был вбит в голову Соболева и ждал своего часа.
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ArReal
1684782850
Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА- Это эмоции...Спасибо Кэп, а то мы уж было подумали , что у них с Рошей ********** завелись и яйца зачесались - зачем печатать очевидные вещи...всем и так это было ясно...
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R_a_i_n
1684784677
Эмоции должны в голы воплощаться! А это сложно объяснить.
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