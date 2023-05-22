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    • Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА

    Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

    • Матч обслуживал Сергей Карасев.
    • Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

    «Все, кто играет и знает футбол, понимают – это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо всe совмещать, но это эмоции.

    Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать.

    Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», – сказал Ещенко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +380

      cska1948 13 минут назад

      Все мы видели этот жест Диего Симеоне. Увидели и забыли. А вот Соболев увидел и взял на вооружение и ждал подходящего момента повторить его. Вот и дождался. Не поверю, что находясь на эмоциях в таком ответственном матче человек ВДРУГ вспомнит, что когда-то показал Д.Симеоне. Этот жест был вбит в голову Соболева и ждал своего часа.

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      Рейтинг: +14597

      playsh 1 час назад

      Просто на разминке перед игрой Саша три раза попадал в штангу,и все три раза головой...

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      Рейтинг: +6155

      AtticusFinch 1 час назад

      Эмоции?если бы не дебил или заряженный Карась - Соболев бы просто подставил свою команду!!!

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      Рейтинг: +314

      Мортус 1 час назад

      Эмоции это у девушек. Эмоции и томление. А здоровый лоб должен понимать что на камеру демонстрировать. На улице за подобный жест был бы быстро успокоен грубым способом адназначна.

      1
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      Рейтинг: +1879

      Suvorov51 > Мортус 1 час назад

      Это футбол, а если вы играли, то понимаете, что многое отходит на второй план, есть победа, одна на всех мы за ценой не постоим, но это не значит. что я оправдываю игрока сделавший этот жест

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      Рейтинг: +2061

      evgevg13 1 час назад

      А если бы он трусы снял да голый зад засветил- тоже на эмоции списывать? Не можешь себя контролировать- иди вместо футбола в стриптиз

      1
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      Рейтинг: +1879

      Suvorov51 > evgevg13 1 час назад

      Хороший совет, вы уже там? или только советы раздаете

      2
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      Рейтинг: +8352

      Беспонтий 1 час назад

      да в душе не ипу я такие эмоции
      только в стрингах под душем
      с любовью
      для Франко Камоцци

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