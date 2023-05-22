Ещенко назвал причину скандального поведения Соболева в дерби с ЦСКА

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ.

Матч обслуживал Сергей Карасев.

Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

«Все, кто играет и знает футбол, понимают – это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо всe совмещать, но это эмоции.

Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать.

Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», – сказал Ещенко.