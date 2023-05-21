«Рубин» вернулся в РПЛ, «Манчестер Сити» – чемпион Англии и другие новости

«Рубин» за один сезон вернулся в РПЛ.

Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.

Экс-защитник «Спартака» стал солдатом украинской армии.

Жена Погребняка показала новые фото со смелым декольте.

Игроки «Барселоны» поблагодарили фанатов из России за поддержку.

Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста немецкого издания, назвав его иноагентом.

Немецкий бизнесмен предложил «Баварии» помощь в подписании Роналду.

Лещук: «При Йокановиче у «Динамо» был скучный и непонятный футбол, а Алпатов за неделю нам все объяснил».

«Манчестер Сити» выиграл АПЛ – 5-й раз за последние 6 сезонов.

«Подло и мерзко»: Радимов – о словах Лещука в адрес Йокановича.