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    • Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

    Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

    Футболист «Марселя» Валентен Розье порассуждал о том, что не все в Лиге 1 согласились выйти на поле в радужных майках.

    • Неделю назад в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
    • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
    • Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч с «Нантом» (0:0).

    «Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.

    Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.

    Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют.

    В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.

    Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.

    Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал Розье в интервью La Provence.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7816

      mihail200606 1 час назад

      Валя , одень эту футболку и можешь жить в ней, не снимая..

      0
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      Рейтинг: +12521

      DeStar 2 часа назад

      вы должны играть в футбол, а бороться с гомофобией и прочем должны те кому за это платят или хотя бы те, кто в этом заинтересован.

      0
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      Рейтинг: +886

      7:1 3 часа назад

      игроки зенита выходили на поле с собаками из приюта на руках, спартак что-то там мутил в поддержку детей-аутистов. в европе всем на это похер, им важно только что-нибудь про лгбт.

      1
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      Рейтинг: +886

      7:1 3 часа назад

      разница в том, что с этими п*дорами все носятся как угорелые. вот почему бы вам не провести матч, посвящённый морским свинкам. сделать принты на футболках, выйти в них. так всем же пох. а у них ведь тоже есть право на существование.

      но нет! нужно поддерживать именно п*доров! и заставлять мусульман натягивать радужные футболки! а в случае отказа - штраф, как здесь уже писали.

      0
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      Рейтинг: +4663

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Плотский народ эти европейцы, не понимают духовные вещи. Что с них взять-то?

      2
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      Рейтинг: +13709

      R_a_i_n 3 часа назад

      Гейропа во всей красе. Он видите-ли не понимает, что в головах других людей...

      1
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      Рейтинг: +1311

      Manilov 4 часа назад

      Так покажи всём пример, капитан. Выходи на поле с самотыкой в жопе.

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      Рейтинг: +664

      Теркчанин > Manilov 3 часа назад

      бегать будет мешать:)

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