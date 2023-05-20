Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Футболист «Марселя» Валентен Розье порассуждал о том, что не все в Лиге 1 согласились выйти на поле в радужных майках.

Неделю назад в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.

Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».

Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч с «Нантом» (0:0).

«Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.

Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.

Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют.

В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.

Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.

Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал Розье в интервью La Provence.