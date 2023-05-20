Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

20 мая 2023, 10:33
7

Футболист «Марселя» Валентен Розье порассуждал о том, что не все в Лиге 1 согласились выйти на поле в радужных майках.

  • Неделю назад в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
  • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
  • Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч с «Нантом» (0:0).

«Очень сложная ситуация. Я не знаю, что происходит в головах этих игроков, какое у них образование, что вложили им в головы. Нужно учитывать все это.

Но также я считаю, что в данном случае возникли проблемы с коммуникацией. Игрокам нужно объяснять, что выход на поле в этой майке – не то же самое, что участие в гей-параде.

Мы должны бороться с гомофобией, потому что несправедливость до сих пор существуют. Из-за гомосексуальности на людей нападают, их атакуют.

В 2023 году такого не должно быть. Это невозможно. Мы должны концентрироваться на борьбе с несправедливостью.

Об этом сложно говорить, не провоцируя противоречия. Я бы не смог высказать свое мнение по этому поводу. Но в нашей раздевалке никаких обсуждений по этому поводу не было.

Мы знали, что будет матч, посвященный ЛГБТ-сообществу. Соглашаться с этим или нет – это одно. Но мы не просим игроков идти на парады в поддержку этого. Это просто футболка», – сказал Розье в интервью La Provence.

Еще по теме:
Прокуратура выписала Неймару большой штраф за экологические нарушения
Арест Гальтье заблокировал трансферное окно для «ПСЖ»: клуб не может представить шесть новичков
Мбаппе перейдет в «Реал» на этой неделе: известна дата трансфера 3
Источник: Sports.ru
Франция. Лига 1 Марсель Розье Валентен
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Manilov
1684569575
Так покажи всём пример, капитан. Выходи на поле с самотыкой в жопе.
Ответить
R_a_i_n
1684571247
Гейропа во всей красе. Он видите-ли не понимает, что в головах других людей...
Ответить
DeStar
1684574719
вы должны играть в футбол, а бороться с гомофобией и прочем должны те кому за это платят или хотя бы те, кто в этом заинтересован.
Ответить
mihail200606
1684578209
Валя , одень эту футболку и можешь жить в ней, не снимая..
Ответить
odessakmv
1684712952
вот бы взвыли ******, если проводился матч в поддержку "натуралов"
Ответить
zarsm
1684823864
Капитану «Марселя» не понравился отказ некоторых игроков потереть ему спинку в душе
Ответить
Главные новости
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
23:41
2
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
23:31
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
23:09
2
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
22:41
1
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
22:21
6
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
22:03
2
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
21:45
6
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
18
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Все новости
Все новости
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
4
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
Вчера, 17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
Вчера, 17:17
4
Новая информация о Головине в «Спартаке»
Вчера, 15:49
6
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
Вчера, 14:59
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
Вчера, 13:53
2
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
Вчера, 12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
Вчера, 12:05
11
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
Вчера, 11:58
2
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
Вчера, 10:53
11
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
Вчера, 10:38
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
5 сентября
4
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
5 сентября
Экс-игрок «ПСЖ» объяснил, почему Хвича заслужил «Золотой мяч»
5 сентября
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
5 сентября
18
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
5 сентября
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
5 сентября
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
5 сентября
4
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
5 сентября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
5 сентября
4
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
5 сентября
5
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
5 сентября
15
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
4 сентября
9
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
4 сентября
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+