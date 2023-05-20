Немецкий бизнесмен предложил «Баварии» помощь в подписании Роналду

Маркус Шон, немецкий бизнесмен, готов вложиться в трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Баварию». Письмо с такими намерениями его компания направила в мюнхенский клуб.

«Мы могли бы выплатить комиссию за трансфер или покрыть часть зарплаты Криштиану. Наша компания может быть указана как посредник в сделке», – сказано в письме.

В обмен Шон хочет получать процент от продажи футболок Роналду.