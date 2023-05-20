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    • Немецкий бизнесмен предложил «Баварии» помощь в подписании Роналду

    Немецкий бизнесмен предложил «Баварии» помощь в подписании Роналду

    Маркус Шон, немецкий бизнесмен, готов вложиться в трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Баварию». Письмо с такими намерениями его компания направила в мюнхенский клуб.

    «Мы могли бы выплатить комиссию за трансфер или покрыть часть зарплаты Криштиану. Наша компания может быть указана как посредник в сделке», – сказано в письме.

    В обмен Шон хочет получать процент от продажи футболок Роналду.

    • Ранее «Баварии» предлагали португальца, но клуб отказывался.
    • 38-летний Роналду связан контрактом с «Аль-Насром» до 2025 года.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Криштиану 14 матчей, 13 голов, 2 ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    20.05.2023 20:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12522

      DeStar 17 минут назад

      уже поздно.После мю можно было еще взять в теории. А теперь то зачем

      0
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      Рейтинг: +1291

      mama1991 2 часа назад

      мюнхен не тот клуб где фаны кинутся на футболки роналду.... тем более сегодня. юве и мю чуток хайпанули на этом. аль наср это колхоз, там понятно захотелось прикоснутся к истории. в баварии такого эффекта не будет. серьезный клуб с серьезной историей.

      0
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      Рейтинг: +48

      vaisboston 3 часа назад

      Интересный ход.

      0
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