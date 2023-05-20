Немецкий бизнесмен предложил «Баварии» помощь в подписании Роналду

Маркус Шон, немецкий бизнесмен, готов вложиться в трансфер нападающего Криштиану Роналду в «Баварию». Письмо с такими намерениями его компания направила в мюнхенский клуб.
«Мы могли бы выплатить комиссию за трансфер или покрыть часть зарплаты Криштиану. Наша компания может быть указана как посредник в сделке», – сказано в письме.
В обмен Шон хочет получать процент от продажи футболок Роналду.
- Ранее «Баварии» предлагали португальца, но клуб отказывался.
- 38-летний Роналду связан контрактом с «Аль-Насром» до 2025 года.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Криштиану 14 матчей, 13 голов, 2 ассиста.
Источник: Sports.ru