Экс-защитник «Спартака» стал солдатом украинской армии

Каждый имеет право на выбор, только не каждый этим правом пользуется.
Владислав Ващук сообщил о вступлении в состав Национальной гвардии Украины.
Бывший футболист «Спартак» признался, что эта новость шокировала его близких.
«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут» – написал Ващук в соцсетях.
- Украинец выступал за «Спартак» в 2003 году.
- Ващук провел 29 матчей и забил 1 гол.
- В январе ему исполнилось 48 лет.
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