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    Экс-защитник «Спартака» стал солдатом украинской армии

    Владислав Ващук сообщил о вступлении в состав Национальной гвардии Украины.

    Бывший футболист «Спартак» признался, что эта новость шокировала его близких.

    «Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут» – написал Ващук в соцсетях.

    • Украинец выступал за «Спартак» в 2003 году.
    • Ващук провел 29 матчей и забил 1 гол.
    • В январе ему исполнилось 48 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6347

      rash1959 2 часа назад

      Каждый имеет право на выбор, только не каждый этим правом пользуется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      Таврида 3 часа назад

      Просто парубок захотел попасть на Параолимпийские игры, и хоть там попытаться стать чемпионом мира.

      1
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      Рейтинг: +886

      7:1 3 часа назад

      а причём тут спартак? уж 20 лет прошло. не, я, конечно, с радостью докопался бы до тарасятника, но в данном случае это бред)

      1
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      Рейтинг: +2330

      kvm 3 часа назад

      КБ пулю ему в череп...

      0
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      Рейтинг: +101

      9зверь9 3 часа назад

      Помянем)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4663

      Бомбардиръ 3 часа назад

      Как он в Спартаке был хрюшкой, так на украине остался хрюшкой.

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      Рейтинг: +12

      неразгибаемый спартак ... 3 часа назад

      Вот **** свинорылая.

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      Рейтинг: +1745

      GermanVo 3 часа назад

      Ну и долбо..б

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      Рейтинг: +484

      Vratarь 3 часа назад

      Он любит всё ломать. Так что всё закономерно.

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