Экс-защитник «Спартака» стал солдатом украинской армии

Владислав Ващук сообщил о вступлении в состав Национальной гвардии Украины.

Бывший футболист «Спартак» признался, что эта новость шокировала его близких.

«Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут» – написал Ващук в соцсетях.