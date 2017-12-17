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    Ващук: «Хочу к черту сломать систему в украинском футболе»

    Бывший игрок сборной Украины и московского «Спартака» Владислав Ващук заявил о намерении сломать систему в украинском футболе. Экс-спортсмен мечтает увидеть свою сборную с медалями чемпионата мира.

    «Все понимают, что результата-то уже лет 10-15 как нет. И не футболисты тут виноваты, и не тренеры, а система. Система, уничтожающая все шансы будущего украинского футбола. И если в Киеве такое, то что говорить про задворки.

    В чемпионате Киева играют футболисты, заявленные за область, — нет проблем. Полей за 20 лет киевская федерация не приобрела ни одного — ну и что? Арбитр за игру копейки получает? Пусть учится зарабатывать.

    Да, я молодой, наглый и не понимаю ваших принципов. Да, я иду против системы. Мало того, я мечтаю ее сломать к чeрту. Хотя бы в отдельно взятом городе Киеве. Знаете зачем? Чтобы лет через 20 сидеть на трибуне и смотреть, как сборная Украины получает медали чемпиона мира. Мечта у меня такая», – написал Ващук.

    Последний раз сборная Украины играла на чемпионате мира в 2006 году.

    Источник: Facebook.com

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    17.12.2017 20:14
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    Комментарии (19)
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    fanchik
    1513535773
    В России давно мечтают много лет о победе сборной на ЧМ .И поля худо бедно укладываются,и судьи вроде не копейки получают, но что-то не "сростается" для завоевания медалей.Наверное не хватает такого орла как Ващук ,ведь" ломать ,не строить"
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    alexivanof197
    1513535811
    да,мысли бредовые(про чемпионат Мира и медали),если только отдельно коалиция(США,Италия и Украина) проведет свой ЧМ,то третье место ваше
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    DeviDjons
    1513537734
    Главное чтоб не на публику играл!
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    Tostao
    1513539185
    Я так понял: Если заявленные за область не будут играть в чемпионате Киева, если федерация купит ( построит?!!) поля, если судьи будут сами зарабатывать( судить как "надо"), то это сразу и безоговорочно приведёт к медалям. Как всё оказывается просто! ))
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    x-x-x-x-x
    1513546975
    ,удачи!!!!
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    3a zenit
    1513562074
    ломать не строить.Очередной реформатор с пламенной речью о справедливости,у которого через год будет вилла за границей и счёт на лимоны баков.
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    OfaZavr
    1513581902
    будет слишком лезть на рожон быстро укажут где его место и вся инициатива кончиться.
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    ilichkadr
    1513860737
    Да уж, наглости и наивности явный перебор. Похоже, что одним майданом дело не обойдется.
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    paracetamol
    1513874765
    А чё, там еще не все сломали?
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    ologreds
    1694991714
    numo529491
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