Ващук: «Хочу к черту сломать систему в украинском футболе»

Бывший игрок сборной Украины и московского «Спартака» Владислав Ващук заявил о намерении сломать систему в украинском футболе. Экс-спортсмен мечтает увидеть свою сборную с медалями чемпионата мира.

«Все понимают, что результата-то уже лет 10-15 как нет. И не футболисты тут виноваты, и не тренеры, а система. Система, уничтожающая все шансы будущего украинского футбола. И если в Киеве такое, то что говорить про задворки.

В чемпионате Киева играют футболисты, заявленные за область, — нет проблем. Полей за 20 лет киевская федерация не приобрела ни одного — ну и что? Арбитр за игру копейки получает? Пусть учится зарабатывать.

Да, я молодой, наглый и не понимаю ваших принципов. Да, я иду против системы. Мало того, я мечтаю ее сломать к чeрту. Хотя бы в отдельно взятом городе Киеве. Знаете зачем? Чтобы лет через 20 сидеть на трибуне и смотреть, как сборная Украины получает медали чемпиона мира. Мечта у меня такая», – написал Ващук.

Последний раз сборная Украины играла на чемпионате мира в 2006 году.