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    Игрок из Хорватии будет в 12-м финале Лиги чемпионов подряд

    Хорватские футболисты продолжили серию выходов в финал Лиги чемпионов. С 2012 года ни один решающий матч турнира не обходится без хотя бы одного гражданина Хорватии.

    2012: Даниэль Праньич, Ивица Олич («Бавария»);

    2013: Марио Манджукич («Бавария»);

    2014: Лука Модрич («Реал»);

    2015: Иван Ракитич («Барселона»);

    2016: Модрич («Реал»);

    2017: Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Манджукич («Ювентус»);

    2018: Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Деян Ловрен («Ливерпуль»);

    2019: Ловрен («Ливерпуль»);

    2020: Иван Перишич («Бавария»);

    2021: Ковачич («Челси»);

    2022: Модрич («Реал»);

    2023: Марсело Брозович («Интер»).

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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