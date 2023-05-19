Игрок из Хорватии будет в 12-м финале Лиги чемпионов подряд

Хорватские футболисты продолжили серию выходов в финал Лиги чемпионов. С 2012 года ни один решающий матч турнира не обходится без хотя бы одного гражданина Хорватии.

2012: Даниэль Праньич, Ивица Олич («Бавария»);

2013: Марио Манджукич («Бавария»);

2014: Лука Модрич («Реал»);

2015: Иван Ракитич («Барселона»);

2016: Модрич («Реал»);

2017: Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Манджукич («Ювентус»);

2018: Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Деян Ловрен («Ливерпуль»);

2019: Ловрен («Ливерпуль»);

2020: Иван Перишич («Бавария»);

2021: Ковачич («Челси»);

2022: Модрич («Реал»);

2023: Марсело Брозович («Интер»).