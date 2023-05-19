Игрок из Хорватии будет в 12-м финале Лиги чемпионов подряд

Хорватские футболисты продолжили серию выходов в финал Лиги чемпионов. С 2012 года ни один решающий матч турнира не обходится без хотя бы одного гражданина Хорватии.
2012: Даниэль Праньич, Ивица Олич («Бавария»);
2013: Марио Манджукич («Бавария»);
2014: Лука Модрич («Реал»);
2015: Иван Ракитич («Барселона»);
2016: Модрич («Реал»);
2017: Модрич, Матео Ковачич (оба – «Реал»), Манджукич («Ювентус»);
2018: Модрич, Ковачич (оба – «Реал»), Деян Ловрен («Ливерпуль»);
2019: Ловрен («Ливерпуль»);
2020: Иван Перишич («Бавария»);
2021: Ковачич («Челси»);
2022: Модрич («Реал»);
2023: Марсело Брозович («Интер»).
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева