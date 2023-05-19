Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

«Рома» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

Для главного тренера римлян Жозе Моуринью этот еврокубковый финал станет шестым в карьере. Все предыдущие он выиграл.

Финальный матч ЛЕ между «Ромой» и «Севильей» состоится 31 мая в Будапеште.