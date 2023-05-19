Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

«Рома» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».
Для главного тренера римлян Жозе Моуринью этот еврокубковый финал станет шестым в карьере. Все предыдущие он выиграл.
- «Порту» – «Селтик» – 3:2 (Кубок УЕФА, сезон-2002/03)
- «Порту» – «Монако» – 3:0 (Лига чемпионов, сезон-2003/04)
- «Интер» – «Бавария» – 2:0 (Лига чемпионов, сезон-2009/10)
- «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» – 2:0 (Лига Европы, сезон-2016/17)
- «Рома» – «Фейеноорд» – 1:0 (Лига конференций, сезон-2021/22)
Финальный матч ЛЕ между «Ромой» и «Севильей» состоится 31 мая в Будапеште.
Источник: «Бомбардир»