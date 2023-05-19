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  • Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

19 мая 2023, 00:53
3

«Рома» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

Для главного тренера римлян Жозе Моуринью этот еврокубковый финал станет шестым в карьере. Все предыдущие он выиграл.

  • «Порту» – «Селтик» – 3:2 (Кубок УЕФА, сезон-2002/03)
  • «Порту» – «Монако» – 3:0 (Лига чемпионов, сезон-2003/04)
  • «Интер» – «Бавария» – 2:0 (Лига чемпионов, сезон-2009/10)
  • «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» – 2:0 (Лига Европы, сезон-2016/17)
  • «Рома» – «Фейеноорд» – 1:0 (Лига конференций, сезон-2021/22)

Финальный матч ЛЕ между «Ромой» и «Севильей» состоится 31 мая в Будапеште.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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DeStar
1684449564
Вы просто не шарите за особенного! =)) он первый кто взял ЛК первый кто взял ЛЕ+ЛЧ+ЛК Скоро он станет первым кто взял ЛК а потом ЛЕ подряд с одной командой.. и... намек ясен! рома победитель лч 2023-2024 3 ЕК подряд по лесенке с одним клубом - особенный! p.s - все шутка)
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Красногорск_Фан
1684473916
Статист утонул пытаясь переплыть реку которая вс среднем была метр глубиной. Из каждого правила бывают или будут исключения. Но в данном конкретном случае буду болеть за Рому.
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serglider
1685571833
Тут, на сайте кто-то писал, что стопудово все итальяшки пролетят мимо кубков))) Пишем минус один клуб макаронников)))
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