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    • Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

    Моуринью в шестой раз дошел до финала еврокубка – все предыдущие он выиграл

    «Рома» пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей».

    Для главного тренера римлян Жозе Моуринью этот еврокубковый финал станет шестым в карьере. Все предыдущие он выиграл.

    • «Порту» – «Селтик» – 3:2 (Кубок УЕФА, сезон-2002/03)
    • «Порту» – «Монако» – 3:0 (Лига чемпионов, сезон-2003/04)
    • «Интер» – «Бавария» – 2:0 (Лига чемпионов, сезон-2009/10)
    • «Манчестер Юнайтед» – «Аякс» – 2:0 (Лига Европы, сезон-2016/17)
    • «Рома» – «Фейеноорд» – 1:0 (Лига конференций, сезон-2021/22)

    Финальный матч ЛЕ между «Ромой» и «Севильей» состоится 31 мая в Будапеште.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12521

      DeStar 13 минут назад

      Вы просто не шарите за особенного! =))
      он первый кто взял ЛК
      первый кто взял ЛЕ+ЛЧ+ЛК
      Скоро он станет первым кто взял ЛК а потом ЛЕ подряд с одной командой..
      и... намек ясен!
      рома победитель лч 2023-2024
      3 ЕК подряд по лесенке с одним клубом - особенный!
      p.s - все шутка)

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