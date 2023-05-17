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    • «Манчестер Сити» – «Реал»: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» – «Реал»: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Грилиш, Холанд.

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

    Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.60
    • Ничья – 4.75
    • Победа «Реала» – 6.00

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

    Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал

    Источник: «Бомбардир»

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