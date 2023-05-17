«Манчестер Сити» и «Реал» назвали стартовые составы на ответный полуфинал Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Грилиш, Холанд.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Коэффициенты:

Победа «Сити» – 1.60

Ничья – 4.75

Победа «Реала» – 6.00

Где смотреть матч Манчестер Сити – Реал

Прогноз на матч Манчестер Сити – Реал