Де Хеа – обладатель «Золотой перчатки» АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа накануне провел 16-й сухой матч в сезоне АПЛ – против «Вулверхэмптона» (0:2).

Это означает, что испанец стал обладателем «Золотой перчатки» – лидеру сезона АПЛ по сухим играм. Его уже никто не обгонит.

Однако в оставшихся турах догнать Де Хеа имеют шансы Алисон («Ливерпуль»), Ник Поп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»). У них сейчас по 13 сухих матчей. Чтобы догнать Де Хеа, им нужно все оставшиеся матчи провести без пропущенных мячей, а испанец должен в всех оставшихся трех встречах пропустить (или не выходить на поле).