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    Де Хеа – обладатель «Золотой перчатки» АПЛ

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа накануне провел 16-й сухой матч в сезоне АПЛ – против «Вулверхэмптона» (0:2).

    Это означает, что испанец стал обладателем «Золотой перчатки» – лидеру сезона АПЛ по сухим играм. Его уже никто не обгонит.

    Однако в оставшихся турах догнать Де Хеа имеют шансы Алисон («Ливерпуль»), Ник Поп («Ньюкасл») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»). У них сейчас по 13 сухих матчей. Чтобы догнать Де Хеа, им нужно все оставшиеся матчи провести без пропущенных мячей, а испанец должен в всех оставшихся трех встречах пропустить (или не выходить на поле).

    • Де Хеа получал «Золотую перчатку» в сезоне-2017/18. Тогда у него было 18 сухих встреч.
    • У испанца летом истекает контракт.
    • 32-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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