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    • На ЧМ по дзюдо в Катаре с трибун вывели зрителей с георгиевскими ленточками

    На ЧМ по дзюдо в Катаре с трибун вывели зрителей с георгиевскими ленточками

    Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре удалили с трибун болельщиков, которые пришли с георгиевским ленточками.

    «Их удалили с трибун, так как они отказались снять ленты. Также им запрещено посещать соревнования», – сказал представитель Международной федерации дзюдо.

    • Турнир проходит в Дохе до 14 мая.
    • Россия и белорусы участвуют в нейтральном статусе.
    • Украина бойкотировала ЧМ из-за присутствия россиян.

    Скриншот пользователя твиттера Владислава Хераскевича

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    Источник: «Р-Спорт»

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