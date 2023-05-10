На ЧМ по дзюдо в Катаре с трибун вывели зрителей с георгиевскими ленточками

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре удалили с трибун болельщиков, которые пришли с георгиевским ленточками.

«Их удалили с трибун, так как они отказались снять ленты. Также им запрещено посещать соревнования», – сказал представитель Международной федерации дзюдо.

Турнир проходит в Дохе до 14 мая.

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