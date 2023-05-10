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  • На ЧМ по дзюдо в Катаре с трибун вывели зрителей с георгиевскими ленточками

На ЧМ по дзюдо в Катаре с трибун вывели зрителей с георгиевскими ленточками

10 мая 2023, 11:11

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре удалили с трибун болельщиков, которые пришли с георгиевским ленточками.

«Их удалили с трибун, так как они отказались снять ленты. Также им запрещено посещать соревнования», – сказал представитель Международной федерации дзюдо.

  • Турнир проходит в Дохе до 14 мая.
  • Россия и белорусы участвуют в нейтральном статусе.
  • Украина бойкотировала ЧМ из-за присутствия россиян.

Скриншот пользователя твиттера Владислава Хераскевича

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Источник: «Р-Спорт»
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