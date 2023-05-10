«Салават Юлаев» продлил контракт с хоккеистом, который лечится от онкологии

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров проведет в Уфе еще как минимум год. Он подписал контракт до конца следующего сезона.

Уфимцев не остановило от продления продолжающееся лечение Амирова от онкологии.

Права на 21-летнего игрока принадлежит клубу НХЛ «Торонто».

Всего Амиров сыграл за «Салават Юлаев» 79 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

Игрок – воспитанник «Салавата Юлаева», уроженец Салавата.

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