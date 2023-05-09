«Реал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.
Судья: Артур Диаш (Португалия)
Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».
Коэффициенты:
- Победа «Реала» – 3.36
- Ничья – 3.80
- Победа «Сити» – 2.26
Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити
Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити
Источник: «Бомбардир»