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    • «Реал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Реал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Реал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

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    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

    Судья: Артур Диаш (Португалия)

    Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 3.36
    • Ничья – 3.80
    • Победа «Сити» – 2.26

    Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

    Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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