«Реал» и «Манчестер Сити» назвали стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Аканджи, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

Судья: Артур Диаш (Португалия)

Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».

Коэффициенты:

Победа «Реала» – 3.36

Ничья – 3.80

Победа «Сити» – 2.26

Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити