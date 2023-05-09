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    Гаврилов раскритиковал Зарему за ее слова про судейство

    Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что судьи принимают решения согласно установкам свыше.

    «Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своим определенным делом. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они отвечают за свои действия.

    Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди. Все мы ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные. Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение.

    А то, что касается Заремы, то я не стою на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности.

    Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», – сказал Гаврилов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +276

      RedMaksim97 4 часа назад

      Откуда тут Питерских **** в соцсетях, вообще не понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4147

      Ziklop 4 часа назад

      дядька Юра молодец!
      зачем игроку тратить эмоции и силы на судей, постарайся забить и выиграть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 > Ziklop 1 час назад

      Ага - а если твои голы через один отменят !!! А в твои ворота пару левых пенальти притащат !!! ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18133

      Barmaleushka 5 часов назад

      Свинятня своих ветеранов в грязь втоптали , а лобзают зад лёнькиной эскортнице .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2159

      jek718875 5 часов назад

      Господа, пока Зарему не поставить во главу судейского корпуса, беспредел не остановить, Зыныт усехда чампиён

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      АлексМак 7 часов назад

      Неужели кто-то ещё может воспринимать в серьёз её пиар-бредни?)) На таких вообще обижаться бессмысленно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18289

      NewLife > АлексМак 7 часов назад

      Таких троллей, как ты, никто всерьез не воспринимает)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      rac531 7 часов назад

      Экая же дурья башка)
      У Спартака сейчас 49 очков, а у ЦСКА - 51.
      Мешков нагло украл в матче с Уралом (это термин шелкоперов СЭ) два очка, Кукуян - одно (Зенит-Спартак), Сухой - два (Спартак-Ахмат) и т.д.
      И как выглядела бы таблица на сегодня?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7987

      BarStep > rac531 5 часов назад

      Молодец счетовод!
      А теперь считай сколько очей вам подарили судьи..

      Прикинул?
      Вот! Так вы ещё и в плюсе!
      Радуйтесь сегодняшнему четвертому месту)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > BarStep 4 часа назад

      И сколько?
      Помоги, пожалуйста)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7987

      BarStep > rac531 3 часа назад

      Так ведь счетовод же не я))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > BarStep 3 часа назад

      Правильно, ибо решалы, выходя на матч со Спартаком, используют только одно действие - ВЫЧИТАНИЕ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2159

      jek718875 7 часов назад

      Похоже купили нашего Гаврилку, мелит и не думает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 > VVM1964 7 часов назад

      Просто человек в возрасте - отстал от реалий сегодняшнего дня, верит в дисциплинарный комитет, в ЭСК,... ((( Эх, романтики ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > VVM1964 7 часов назад

      Он не романтик(
      Просто выпиха, который за пару бутылок пива, что угодно наговорит(
      А какой был футболист!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > VVM1964 7 часов назад

      С днем Победы советского народа, возглавляемого гениальным И.В. СТАЛИНЫМ)
      https://hcenter-irk.info/sites/default/files/1400885335_stalin-iosif-vissarionovich-1.jpg

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 > rac531 6 часов назад

      Ну на счет "гениальности" Сталина есть разные суждения ... Я воздержусь - не считаю себя достаточно компетентным, что бы давать оценку, ну а историю перевирают ТАК, что просто порой диву даешься, насколько резко всё меняется... Да что там прошлое - НАСТОЯЩЕЕ !!! Не знаю какие "песни" будут звучать через год !!!(((
      Как сказал незабвенный М.Задорнов - "Россия - страна с непредсказуемым прошлым ...". Ну а с ДНЕМ ПОБЕДЫ - РАЗУМЕЕТСЯ !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      rac531 > VVM1964 6 часов назад

      Я уважаю Ваше мнение, как и мнение других людей) Например,
      Бернард Шоу
      «Сталин – гигант, а все западные деятели – пигмеи».

      ЧЕРЧИЛЛЬ У.
      «Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов.»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34265

      VVM1964 > rac531 1 час назад

      Ну это политика - петь дифирамбы по торжественным случаям, не показательно ... Всё что ты привел, в качестве аргументов мне известно, но ... я всё же остаюсь при своем ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      rac531 7 часов назад

      ГАВРИЛОВ
      "Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение."

      САЛИХОВА
      «Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21, 22 и 23 турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше трэша и фарса?
      Что толку от того, что ЭСК указывает на ошибки судьи. Не нужны нам ваши признания! Очки возвращайте! С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом.»

      2
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    • ...
      Рейтинг: +21342

      derrik2000 8 часов назад

      "Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», – сказал Гаврилов."

      Вот ЭТО очень верно сказано!
      Именно ТАК Бесков с Н. П. Старостиным говорили игрокам ТОЙ, прекрасной команды, которая ИГРАЛА практически 10 лет на равных с киевским Динамо, на которое работал ВЕСЬ спортивный потенциал Украины.
      А КАКИЕ игроки были в Украинский ССР, насколько МАССОВЫМ был этот вид спорта - даже выделили отдельную зону во второй лиге для команд Украинской ССР!
      Тем не менее Спартак был не хуже, а, очень часто, то ИГРОЙ даже ЛУЧШЕ!

      2
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      Рейтинг: +18392

      paracetamol 8 часов назад

      Забанить эту дуру на всех каналах и дело с концом!

      5
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      Рейтинг: +13610

      R_a_i_n > paracetamol 7 часов назад

      На кого тогда педикулезные зюбить будут?

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