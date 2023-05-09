Гаврилов раскритиковал Зарему за ее слова про судейство

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что судьи принимают решения согласно установкам свыше.

«Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своим определенным делом. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они отвечают за свои действия.

Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди. Все мы ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные. Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение.

А то, что касается Заремы, то я не стою на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности.

Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», – сказал Гаврилов.

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