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Гаврилов раскритиковал Зарему за ее слова про судейство

9 мая 2023, 12:56
21

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что судьи принимают решения согласно установкам свыше.

«Я всегда считал и считаю, что не надо лезть в те дела, которыми ты не занимаешься. Судьи занимаются своим определенным делом. Они для этого существуют. Для того, чтобы был порядок на футбольном поле. И они отвечают за свои действия.

Обсуждать действия других не надо. Все мы живые люди. Все мы ошибаемся. Понятно, что ошибки бывают разные. Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение.

А то, что касается Заремы, то я не стою на той позиции, чтобы слушать там кого-то. Мне совершенно это не нужно. Надо каждому выполнять свои обязанности.

Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», – сказал Гаврилов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (21)
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Красногвардейчик
1683626498
Ошибки есть очень серьезные, которые могут повлиять на результат игры. Но это уже другой вопрос. Есть дисциплинарный комитет, который разбирает судейские ошибки и выносит решение. ==================================== И что толку, ну снимут судью в ФНЛ на две игры и вернётся, а результат сделан, и проигравшей команде очки не вернут
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NewLife
1683626533
Я не понял: это речь училки младших классов или политинформация сержанта на сборах.
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paracetamol
1683627274
Забанить эту дуру на всех каналах и дело с концом!
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derrik2000
1683627302
"Нам, футболистам, всегда говорили: не надо спорить с судьями. Ваше дело играть, их дело судить», – сказал Гаврилов." Вот ЭТО очень верно сказано! Именно ТАК Бесков с Н. П. Старостиным говорили игрокам ТОЙ, прекрасной команды, которая ИГРАЛА практически 10 лет на равных с киевским Динамо, на которое работал ВЕСЬ спортивный потенциал Украины. А КАКИЕ игроки были в Украинский ССР, насколько МАССОВЫМ был этот вид спорта - даже выделили отдельную зону во второй лиге для команд Украинской ССР! Тем не менее Спартак был не хуже, а, очень часто, то ИГРОЙ даже ЛУЧШЕ!
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jek718875
1683628018
Похоже купили нашего Гаврилку, мелит и не думает
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АлексМак
1683628810
Неужели кто-то ещё может воспринимать в серьёз её пиар-бредни?)) На таких вообще обижаться бессмысленно.
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jek718875
1683634738
Господа, пока Зарему не поставить во главу судейского корпуса, беспредел не остановить, Зыныт усехда чампиён
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Ziklop
1683639508
дядька Юра молодец! зачем игроку тратить эмоции и силы на судей, постарайся забить и выиграть!
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RedMaksim97
1683639540
Откуда тут Питерских **** в соцсетях, вообще не понятно
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