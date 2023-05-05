АПЛ планирует сделать публичными переговоры судей с VAR

В хоккее судья объясняет почему принял такое решение, что мешает в футболе озвучить, видео минут по 5 смотрят, а озвучка 5 секунд....
АПЛ прорабатывает вопрос об обнародовании переговоров арбитров c VAR. Лига хочет сделать их доступными для болельщиков после матчей.
Нововведение планируется на новый сезон. Его поддерживают глава судейского корпуса Ховард Уэбб, арбитры и клубы.
- РФС с прошлого года периодически публикует переговоры судей во время некоторых матчей.
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