АПЛ планирует сделать публичными переговоры судей с VAR

АПЛ прорабатывает вопрос об обнародовании переговоров арбитров c VAR. Лига хочет сделать их доступными для болельщиков после матчей.

Нововведение планируется на новый сезон. Его поддерживают глава судейского корпуса Ховард Уэбб, арбитры и клубы.

РФС с прошлого года периодически публикует переговоры судей во время некоторых матчей.

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