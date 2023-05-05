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    АПЛ планирует сделать публичными переговоры судей с VAR

    АПЛ прорабатывает вопрос об обнародовании переговоров арбитров c VAR. Лига хочет сделать их доступными для болельщиков после матчей.

    Нововведение планируется на новый сезон. Его поддерживают глава судейского корпуса Ховард Уэбб, арбитры и клубы.

    • РФС с прошлого года периодически публикует переговоры судей во время некоторых матчей.

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    Источник: Daily Mail

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    05.05.2023 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68041

      portero 5 мая, 20:29

      В хоккее судья объясняет почему принял такое решение, что мешает в футболе озвучить, видео минут по 5 смотрят, а озвучка 5 секунд....

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